Αλέξανδρα Παναγιώταρου: «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου» - Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Μια αδιαθεσία οδήγησε στο νοσοκομείο την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η influencer και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να κάνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου καθώς ένιωθε ιδιαίτερα αδύναμη.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, στο οποίο φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι της.

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«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου» έγραψε στη φωτογραφία χωρίς να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.



Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου. | Instagram