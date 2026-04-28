Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πώς αντέδρασε όταν δεν την αναγνώρισε YouTuber - «Δεν ξεκινάς καλά»

Ο YouTuber, MVPanos, κατέγραψε με την κάμερά του την αντίδραση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου όταν δεν κατάλαβε ποια είναι, με τη γνωστή instagrammer και πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» να εκφράζει την ενόχλησή της με το «καλημέρα σας».

Το βίντεο τραβήχτηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο όπου πραγματοποιήθηκε ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΠΑΟΚ - ΟΦΗ με τον MVPanos να καταγράφει στιγμές μέσα από το γήπεδο του Βόλου με τον ίδιο να πέφτει πάνω στην Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Όταν, όμως, δεν την αναγνώρισε, ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος με το σχετικό βίντεο να ανεβαίνει στο TikTok και να ξεπερνάει μέχρι στιγμής τα 540.000 views.

MVP: Πώς σε λένε;

Α.Π: Δεν ξεκινάς καλά, δεν μιλάς ωραία.

MVP: Δεν ξέρω πώς σε λένε, αλήθεια σου λέω.

Α.Π: Ε, τότε, δεν χρειάζεται να ανήκω σε αυτό το vlog.

MVP: Αλήθεια; Εγώ αθλητικά βλέπω, δεν βλέπω πολύ lifestyle.

Α.Π: Ε, αυτά τα λάθη κάνεις.

MVP: Πώς το είδες το ματς;

Α.Π: Εξαιρετικό.

MVP: Απλή, λιτή και απέριττη.

Α.Π: Λακωνική.