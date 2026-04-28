Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Μπορεί η σχέση τους να μετρά μερικά χρόνια, όμως, μόλις χθες (27/4) είχαμε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη στην εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» του οργανισμού Make-A-Wish Ελλάδος.

Βέβαια, ήδη από τις αρχές του έτους οι lifestyle εκπομπές είχαν αναφερθεί κατά καιρούς στη σχέση της παρουσιάστριας με τη φημολογία πως μέσα στη χρονιά το ζευγάρι θα παντρευτεί να έχει φουντώσει από καιρό.

Ωστόσο, από πλευράς της η Φαίη Σκορδά είχε επιλέξει να μη δίνει τροφή για σχόλια ούτε πληροφορίες για την προσωπική της ζωή, κρατώντας τη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που αποτελεί επιθυμία και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη για τον οποίο είναι λίγα τα πράγματα που έχουν γίνει γνωστά.

Πρόκειται για έναν γνωστό και καταξιωμένο αρχιτέκτονα με σπουδές στην Ιταλία, ένα κοινό χαρακτηριστικό του με τη Φαίη Σκορδά, η οποία επίσης έχει σπουδάσει στη γείτονα χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, με ειδίκευση στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και στην Περιβαλλοντική Αποκατάσταση, έχοντας κληρονομήσει το πάθος του για την αρχιτεκτονική από την οικογένειά του.

Από το 2007 έχει λάβει συμμετοχή σε πολυάριθμα αρχιτεκτονικά έργα, τα οποία εκτείνονται από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ξενοδοχειακών μονάδων έως τον σχεδιασμό κατοικιών, ενώ παράλληλα έχει συνεργαστεί με πολλά αρχιτεκτονικά γραφεία σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 από κοινούς γνωστούς και είναι συνομήλικοι, γεννημένοι και οι δύο το 1980.

Τσιμτσιλή: «Η Φαίη είναι πολύ ερωτευμένη, στα καλύτερά της»

Με αφορμή την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία έχει φιλικές σχέσεις με τη Φαίη Σκορδά, ανέφερε στον αέρα του Happy Day:

«Κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει με τη Φαίη και μου είχε πει γι’ αυτή τη σχέση, είχα καταλάβει εξ αρχής ότι ήταν ξεχωριστή για εκείνη. Ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε…

Η Φαίη σε αυτόν τον άνθρωπο, είδε έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να μοιραστεί τη ζωή της. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη πρώτη στιγμή. Ήταν μια πολύ σοβαρή σχέση.

Τον είχα δει και σε φωτογραφίες όταν μου είχε πρωτομιλήσει γι’ αυτόν πριν κανέναν χρόνο. Δεν έχουμε βγει όλοι μαζί. Μου είχα κάνει εντύπωση το πόσο ψηλός είναι…

Είναι πολύ ερωτευμένη. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες του τι και το πώς θα παντρευτούν. Η Φαίη είναι ένα πολύ ανοιχτό κορίτσι. Αν ήθελε να πει κάτι, θα το έλεγε.

Ένιωθε έτοιμη γι' αυτή την επίσημη εμφάνιση και της άρεσε που έγινε σε μια τόσο σημαντική στιγμή και για εκείνη και για το Make a Wish.

Eίναι συνομήλικοι. Δεν έχει παιδιά, δεν έχει ξαναπαντρευτεί ο σύντροφός της…. Παιδιά, είναι πολύ ερωτευμένη, είναι στα καλύτερά της», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.