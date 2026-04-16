Αλέξανδρος Λυκουρέζος για τη σχέση του: «Υπάρχει διαφορά ηλικίας, αλλά σημασία έχει πώς νιώθεις»

Κοινή συνέντευξη με τη σύντροφό του Τζένη Οικονόμου παραχώρησε ο 92χρονος Αλέξανδρος Λυκουρέζος στο «Πρωινό» επισημαίνοντας τη διαφορά ηλικίας που υπάρχει ανάμεσά τους αλλά τονίζοντας ότι σημασία έχει το πώς νιώθει κανείς.

«Είμαι 92 χρονών. Το μυαλό μου είναι ζωντανό, λειτουργεί. Δεν κάνω καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια για να το πετύχω αυτό. Δεν λύνω σταυρόλεξα. Σταυρόλεξα έλυνε η Ζωή, η γυναίκα μου. Κάθε μέρα ξύπναγε το πρωί με τον καφέ, το τσιγάρο και τα σταυρόλεξα.

Εγώ διάβαζα και διαβάζω, αυτό ίσως μου δίνει μια δύναμη. Με ενδιαφέρει να έχω μια γνώση και να παρακολουθώ τι συμβαίνει, χωρίς να παρεμβαίνω. Μετά από 60 χρόνια στην ποινική δικηγορία, δεν είναι εύκολο να πεις ότι το ξεχνάς….Σήμερα έχω απόλυτη συνείδηση και αποδέχομαι ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει» ανέφερε στην συνέντευξή του στο «Πρωινό» ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Η γνωριμία του Αλέξανδρου Λυκουρέζου με τη Τζένη Οικονόμου

Παράλληλα, ο ποινικολόγος μίλησε για τη γνωριμία του με τη σύντροφό του Τζένη Οικονόμου με την οποία είναι μαζί δύο χρόνια.

«Γνωριστήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι παραμονή Χριστουγέννων, συνεχίσαμε να έχουμε μια τηλεφωνική επαφή και μετά σιγά σιγά… Υπήρχε αυτό το φλέρτ, Το πιο γοητευτικό πράγμα στον Αλέξανδρο, όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος. Όταν γνωριστήκαμε ήταν 90 χρονών.

Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω, από εμάς τους δυο. Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Σαν σχέση μπορεί να έχουμε διαφωνίες ή προβλήματα άλλου τύπου, να μη μπορούμε να κάνουμε σκι για παράδειγμα, αλλά κατά τα άλλα η σχέση μας είναι όπως οι τυπικές σχέσεις» εξομολογήθηκε από τη δική της πλευρά η Τζένη Οικονόμου.

«Με τη Ζωή Λάσκαρη έζησα 41 χρόνια. Η Ζωή ήταν ο βασικός πυρήνας, και πριν και μετά είχα δεσμούς. Μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου», είπε αρχικά για τη σύντροφό του ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και συνέχισε:

«Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου τη Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μας επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της. Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της.

Την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ…Πράγματι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά σημασία δεν έχει το πόσο είσαι, αλλά το πως νιώθεις, το πώς αντιδράς… Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου».