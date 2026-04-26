Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η εξομολόγηση για τον θάνατο του αδερφού του λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Μια άκρως συγκινητική και βαθιά προσωπική στιγμή μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και στην Κατερίνα Καραβάτου, το πρωί της Κυριακής (26/4).

Η συζήτηση πήρε μια συναισθηματική τροπή, όταν η παρουσιάστρια έφερε στο φως μια άγνωστη και τραγική ιστορία από το παρελθόν, με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό.

Η Κατερίνα Καραβάτου γύρισε τον χρόνο πίσω, σε μια παράσταση στην Κρήτη, περιγράφοντας τη στιγμή που επισκέφθηκε τα καμαρίνια του θεάτρου για να δει τον ηθοποιό.

«Εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι καν, αλλά εμείς οι δύο έχουμε μοιραστεί μία στιγμή δική σου πολύ ιδιαίτερη. Είχα έρθει να σε δω στο θέατρο στην Κρήτη… θυμάμαι να μπαίνω στα καμαρίνια για να σε δω και να σε βλέπω χαρούμενο και παγωμένο ταυτόχρονα.

Και μου λες: "Στάσου, έχω χάσει μόλις τον αδερφό μου". Ξέρεις πόσο το έχω και το σκέφτομαι; Μου έκανες εντύπωση που δεν φάνηκε τίποτα στη σκηνή… αλλά το είπες με μια βαθιά λύπη και σαν να μην ξέρεις πού βρίσκεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης περιέγραψε τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν την είδηση του θανάτου του αδελφού του, εξηγώντας πώς το καθήκον απέναντι στο κοινό μπήκε αναπόφευκτα πάνω από το προσωπικό του πένθος.

«Ήταν λίγες ώρες πριν που μου το ανακοίνωσαν και έπρεπε να βγω στη σκηνή. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ηθοποιός είμαι που το έκανε αυτό», δήλωσε με ταπεινότητα, τονίζοντας το σοκ που υπέστη ολόκληρος ο θίασος όταν άκουσαν την τηλεφωνική του συνομιλία.

Η στήριξη των συναδέλφων του ήταν άμεση, ενώ η ταραχή στα παρασκήνια ήταν μεγάλη. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος:

«Θυμάμαι, με πήραν στο τηλέφωνο. Με ακούσανε γιατί μιλούσα στο τηλέφωνο. Ήταν η Ρένια Λουιζίδου, ο Στέλιος Μάινας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ένας σπουδαίος θίασος και ήταν όλοι ταραγμένοι».

Όταν ο σκηνοθέτης τού πρότεινε να ακυρώσουν τη βραδιά, η απάντηση του ηθοποιού ήταν κατηγορηματική: «Του λέω τι να ακυρώσουμε; Σε 10-15 λεπτά ξεκινάει η παράσταση. Έχει μέσα 2.000 κόσμο».

«Το ξανασυζητήσαμε με τα παιδιά. Όλοι κάνανε λάθη στη σκηνή γιατί είχαν την έγνοιά μου», κατέληξε, αναδεικνύοντας το σκληρό, αλλά και βαθιά ανθρώπινο και αλληλέγγυο πρόσωπο του θεάτρου.