Όταν η «απαράδεκτη» Ζέτα Μακρυπούλια έκανε έκπληξη στον Αρναούτογλου και άφησε άφωνη την Καίτη Κωνσταντίνου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλεσμένος στο Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια που θα προβληθεί απόψε Σάββατο (18/4) στις 21.00 στον ΑΝΤ1 με το τρέιλερ να υπόσχεται ένα απολαυστικό επεισόδιο.

Πριν όμως δούμε τι εκπλήξεις έχει ετοιμάσει σήμερα η Ζέτα Μακρυπούλια στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 στο πλατό της εκπομπής της, ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και ας θυμηθούμε δύο άλλες εκπλήξεις που του έχει κάνει στη δική του «έδρα», το πλατό του The 2Night Show: μία στις αρχές της φετινής σεζόν και μία ακόμα που με αποδέκτη και την αξέχαστη Καίτη Κωνσταντίνου που ήταν καλεσμένη σε εκείνο το επεισόδιο και παραλίγο να βγουν μερικά «μυστικά» στη φόρα.

Η εισβολή στο πλατό του The 2Night Show για τα 10 χρόνια

Φέτος το The 2Night Show κλείνει τα 10 χρόνια του στον ΑΝΤ1 και σε μία από τις πρώτες εκπομπές, η Ζέτα Μακρυπούλια εισέβαλε στο πλατό με μια μεγάλη τούρτα για να ευχηθώ «στο αγόρι μου», όπως είπε τότε χαρακτηριστικά, «καλή αρχή».

«Τον αγαπώ τον Γρηγόρη τόσο πολύ που ήθελα να πω καλή αρχή», είχε πει η Ζέτα Μακρυπούλια με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να της λέει πως ανυπομονεί για τη νέα της εκπομπή, το Moments.

«Περιμένω πώς και πώς και τη νέα σου εκπομπή», δεν είχε κρύψει ο Γρηγόρης με τη Ζέτα να του απαντάει «Και εγώ» και εδώ κάτι μας λέει ότι με αυτές τις δύο λέξεις, λίγα έλεγε, πολλά εννοούσε.

«Με συγκινεί όποτε έρχεσαι γιατί σε αγαπώ πολύ. Στον 10ο χρόνο του Ρουκ Ζουκ θα έρθω εγώ», της υποσχέθηκε τότε ο Αρναούτογλου, οπότε αναμένουμε αντίστοιχη «εισβολή» την επόμενη σεζόν.

«Θα κάνω τη νέα εκπομπή που λέγεται Moments. Πέρα από τα αστεία που κάνουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν θα βγει, θα το δείτε όλοι», είχε πει τότε στις αρχές της σεζόν ακόμα η παρουσιάστρια του Ρουκ Ζουκ.

Διαβάστε επίσης - Μάρω Κοντού: Τα λουλούδια που έστειλε στον εαυτό της, η βέρα που πέταξε και ο κρυφός «πόλεμος» στη Φίνος Φιλμ

Η έκπληξη που είχε αφήσει άφωνη την αξέχαστη Καίτη Κωνσταντίνου

Βέβαια, η παραπάνω επίσκεψη της Ζέτας Μακρυπούλια στο πλατό του The 2Night Show δεν ήταν η πρώτη, το αντίθετο.

Εκτός από καλεσμένη που έχει πάει ανά τα χρόνια, το 2019 είχε κάνει άλλη μια έφοδο στο πλατό ξαφνιάζοντας ευχάριστα τόσο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου όσο και την αγαπημένη Καίτη Κωνσταντίνου που ήταν καλεσμένη ενώ οι δυο τους συζητούσαν περί μπιρίμπας.

«Εγώ θα μιλήσω για την μπιρίμπα, παιδιά. Το αγόρι αυτό είχε γιορτή την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή είμαι στον κόσμο μου και δεν τον πήρα τηλέφωνο ήρθα να του πω χρόνια πολλά», είχε πει για τον Αρναούτογλου η Μακρυπούλια, ενώ για την καλή της φίλη Καίτη Κωνσταντίνου είχε αναφέρει:

«Είναι πολύ καλή στην μπιρίμπα. Αν δεν ήταν καλή, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε, αλλά μόνο... φωνάζει».

«Δεν το ήξερα ότι θα έρθει η Ζέτα», είπε ο παρουσιαστής του The 2Night Show με τη Μακρυπούλια να προσθέτει: «Δεν το ήξερε, αλλά μόλις είδα την Καίτη, είπα "ρε παιδιά, μια τραπουλίτσα έχετε;».

Τότε η αξέχαστη Καίτη Κωνσταντίνου είχε πειράξει τη Ζέτα Μακρυπούλια, λέγοντας: «Είσαι απαράδεκτη, θα το πω δημόσια. Καλή είναι, αλλά έχει εξαφανιστεί και μας το παίζει "δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω"».

Και πάνω που πήγαν να ανοίξουν τα... στόματα, η Ζέτα Μακρυπούλια με μαεστρία έκλεισε το όλο θέμα, περνώντας στην αντεπίθεση. «Όχι, παιδιά, να μην τα βγάλουμε όλα στη φόρα γιατί δεν τη συμφέρει», είχε πει η παρουσιάστρια του Ρουκ Ζουκ και αποχώρησε.

«Είναι εξαιρετικός άνθρωπος η Ζέτα, την αγαπώ πολύ», είχε πει η Καίτη Κωνσταντίνου σε εκείνο το σημείο προτού συνεχιστεί η συνέντευξη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του The 2Night Show.