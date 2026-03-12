Άλι Λάρτερ: «Γιατί είναι τόσο σοκαριστικό το γεγονός ότι μια γυναίκα είναι σέξι στα 50;»

H Άλι Λάρτερ γιόρτασε πριν λίγο καιρό τα 50 της χρόνια πάνω σε αυτήν τη γη. Νιώθει καλύτερα από ποτέ σε αυτήν τη φάση της ζωής της και δεν αφήνει αναπάντητες τις ηλικίες διακρίσεις του Hollywood, σημειώνοντας ότι η σεξουαλικότητα και ο αισθησιασμός μιας γυναίκας «δεν έχει ημερομηνία λήξης». Ας το καταλάβουμε επιτέλους.

Η ηθοποιός, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις και τις διαδικτυακές αντιδράσεις που σχολίαζαν γιατί ο χαρακτήρας της στη σειρά Landman, Άντζελα Νόρις, απεικονίζεται ως σέξι, αντικρούοντας την ιδέα ότι η συγκεκριμένη ηλικία θα πρέπει να περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι γυναίκες στην οθόνη.

