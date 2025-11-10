Την αντίδραση της Έφης Πίκουλα έχει προκαλέσει ταινία που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα η ταινία του Κωνσταντίνου Μενελάου «Θηλυκό» προβλήθηκε πλαίσιο του τμήματος Film Forward, που είναι αφιερωμένο στο πειραματικό και τολμηρό σινεμά και αφορά την εμβληματική σταρ της Ελλάδας Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Στο διάρκειας 81 λεπτών φιλμ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη ενσαρκώνουν οι: Βίκυ Παπαδοπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου και η τρανς Τάνια Κέλλυ, γνωστή από τις ενσαρκώσεις της Αλίκης στις «Κούκλες». Η ταινία εξετάζει την Αλίκη στις ταινίες, την πιο προσωπική πλευρά της με τους φίλους της και τη δημόσια εικόνα του επαγγελματία.

Η περιγραφή της ταινίας

Η Αλίκη υπήρξε μια εμβληματική μορφή του κινηματογράφου και του θεάτρου, ένα αινιγματικό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, μια γυναίκα εγκλωβισμένη ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και στην προσωπική της πραγματικότητα. Μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση, η ταινία αναδεικνύει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την επιμελώς κατασκευασμένη περσόνα της και διερευνά τις αντιφάσεις και την κοινωνική δυναμική που καθόρισε τη διαδρομή της.

Τι λέει ο σκηνοθέτης για τις αντιδράσεις που υπήρξαν;

«Η Αλίκη πέρα από μια φανταστική και σκληρά εργαζόμενη ηθοποιός ήταν φεμινίστρια – πάντα στο πλευρό των γυναικών και των queer ατόμων. Η ταινία λοιπόν, ξεφεύγει από την Αλίκη και μιλά για όλες τις γυναίκες και το τι σημαίνει να είναι κάποιος τόσο μεγάλος σταρ. Αυτός είναι και ο λόγος που η ταινία δεν έχει καμία εικόνα ή πλάνο της Βουγιουκλάκη, ούτε αναφέρεται το όνομά της. Είναι προϊόν μυθοπλασίας.

Ο κόσμος ακόμα και σήμερα ξέρει την Αλίκη ως τη γυναίκα που δεν ήθελε να γεράσει, που δεν ήταν καλή ηθοποιός, που είχε σχέση με μικρότερους ηλικιακά άντρες. Κανείς δεν λέει πόσο σκληρά εργαζόμενη ήταν. Πόσο προσπαθούσε να διεκδικήσει τα δικαιώματα και τη σεξουαλικότητά της σε μια πατριαρχική κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι δεν είχε πρόβλημα να πειραματίζεται με τη σεξουαλικότητά της. Ανέπτυξα τη σχέση που είχε με το queer κοινό. Την αγαπούσαν πάρα πολλοί gay άνθρωποι και αυτό έχει ενδιαφέρον και ως κοινωνικό φαινόμενο.

Δεν έχει καν γυμνό μέσα η ταινία, όπως ειπώθηκε. Υπάρχει μία σκηνή σεξ που όμως δεν δείχνει τίποτα. Μόνο πολύ κοντινά, χέρια και πόδια. Και έχει και μία σκηνή με έναν γυμνό άντρα. Η Τάνια Κέλλυ είπε ότι δεν είχε γνώση για τις γυμνές σκηνές, γιατί προφανώς δεν διάβασε ολόκληρο το σενάριο. Περίμενα αυτές τις αντιδράσεις, αλλά ελπίζω ο κόσμος να εκτιμήσει και να αγαπήσει λίγο παραπάνω την Αλίκη μέσα από αυτή την ταινία», ανέφερε ο σκηνοθέτης της ταινίας Κωνσταντίνος Μενελάου.

Η αντίδραση της Έφης Πίκουλα

Από την πλευρά της η Έφη Πίκουλα, η οποία υπήρξε σύζυγος του Τάκη Βουγιουκλάκη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της μέσα από την εκπομπή «Τό' Χουμε». «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Αλίκη πουλάει ακόμα. Τη χρησιμοποιούν κάποιοι για να κάνουν το «Θηλυκό», για να κάνουν το αρσενικό, για να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί πουλάει. Δεν το κάνουν αυτό με κάποια άλλη ηθοποιό του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ο καθένας πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας την Αλίκη για κάνει διαφήμιση. Δεν μπορώ να το αποδώσω σε Τέχνη. Η χυδαιότητα και η ανοησία έχει φτάσει στο έπακρο», ανέφερε η ηθοποιός.