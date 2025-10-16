«Άλλαξε καθοριστικά την τροχιά του Γιάννη»: Η Μαράια αποκάλυψε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές του Αντετοκούμπο

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούμπο μίλησε στο Marie Claire για τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη, τον σύζυγό της Γιάννη Αντετοκούμπo, αλλά και για στιγμές που την έχουν συμμαδέψει μετά το γάμο της.

Η συνέντευξη, ξεκίνησε με την περιπέτιεα με την κατάθλιψη που πέρασε μετά τη γέννα, την οποία αποκάλυψε πριν ένα μήνα και μας συγκλόνισε όλους. Δήλωσε: «Στην αρχή της εγκυμοσύνης μου νόμιζα ότι είχα κάποια σοβαρή ασθένεια και δεν θα κατάφερνα να είμαι δίπλα στα παιδιά μου. Ακολούθησα τη συμβουλή του θεραπευτή μου να εστιάσω σε πράγματα που με βοηθούν: έχω υγεία, αγάπη και είμαι ευλογημένη.

Τα έλεγα ξανά και ξανά στον εαυτό μου. Μην ντρέπεστε να αναζητήσετε βοήθεια. Δεν θα γίνετε για κανέναν “βάρος” – πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Μη νιώθετε αμήχανα», δήλωσε.

Μαράια Ριντλσπρίγκερ: «Αυτή ήταν μια δύσκολη στιγμή που αποτέλεσε μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια»

Στη συνέχεια μίλησε για μια ακόμα δύσκολη στιγμή που αποτέλεσε μια «δοκιμασία για όλη την οικογένεια Αντετοκούνμπο» όπως είπε χαρακτηριστικά, και αυτή ήταν ο θάνατος του Τσαρλς Αντετοκούνμπο, πατέρα του μπασκετμπολίστα.

«Η απώλεια του πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών, ήταν μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια, που άλλαξε καθοριστικά την τροχιά του Γιάννη, το πώς εξελίχθηκε έκτοτε. Δεν σταμάτησε ποτέ να είναι δίπλα στην οικογένεια, τα αδέρφια, τη μητέρα του», ανέφερε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Αναφορικά με τον σύζυγό της Γιάννη Αντετοκούμπο δήλωσε: «Τον αγαπώ για αυτό που είναι, πόσο τρυφερός είναι με την οικογένειά του, το ότι είναι σαν κολλητός μου φίλος στο σπίτι. Δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος, προστατευτικός, αφοσιωμένος. Τον αφήνω να είναι ο εαυτός του και προσπαθώ να διευκολύνω τη ζωή του, να φροντίζω να είναι καλά και να αξιοποιεί τις ικανότητές του στο έπακρο».

Η συζήτηση μας ταξίδεψε και στη Νιγηρία. Όταν ζητήθηκε στη Μαράια να μοιραστεί μια δυνατή ιστορία, θυμήθηκε στη Νιγηρία τα κορίτσια που στερούνταν τα μαθήματα στο σχολείο για να μετακινηθούν σε μακρινές πηγές να φέρουν νερό. Εξασφάλισαν λοιπόν πόσιμο νερό και συνέβαλαν στο χτίσιμο σχολείων στη χώρα. «Πράγματα που εμείς θεωρούμε δεδομένα, όπως το φρέσκο νερό ή η πρόσβαση σε ένα κοινοτικό κέντρο, για εκείνους δεν είναι δεδομένα».



