Άμα σε θέλει η τύχη: Τα 5 μεγαλύτερα ποσά που δόθηκαν ποτέ σε ελληνικά τηλεπαιχνίδια

Είναι απίστευτο, το πώς, όταν ένας παίκτης σε ένα τηλεπαιχνίδι κερδίζει το νικητήριο ποσό, ως τηλεθεατές, χαιρόμαστε σαν να έχουμε κερδίσει και εμείς.

Δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση, μας έχουν χαρίσει αμέτρητες στιγμές αγωνίας, ενθουσιασμού και εν τέλει πανηγυρισμού,

Πέντε στιγμές ωστόσο, ξεχώρισαν, τόσο γιατί οι παίκτες ήταν τυχεροί και έξυπνοι, όσο και για το ότι απέκτησαν μεγάλα ποσά που...ζηλέψαμε.

Φίλιππος Μπεκιάρης

Μια πολύ πρόσφατη νίκη, που την χαρήκαμε όλοι, ήταν αυτή του Φίλιππου Μπεκιάροι στον «Εκατομμυριούχο».

Ο νεαρός απόφοιτος Νομικής Σχολής κατάφερε το «ακατόρθωτο»: έγινε ο πρώτος που κέρδισε τα 100.000 ευρώ στη μεταγενέστερη ιστορία του παιχνιδιού.

Μετά από πλλές σωστές απαντήσεις, η τελική απάντηση που του χάρισε το πολυπόθητο ποσό είναι η εξής:

«Πώς μεταφράζεται η ονομασία Χονγκ Κονγκ;».

Α) Όμορφο Λιμάνι Β) Ήρεμο Λιμάνι Γ) Αρωματικό Λιμάνη Δ) Βαθύ Λιμάνι.

Φυσικά, ο παίκτης απάντησε το Γ, και κέρδισε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και ολόκληρο το πλατό του ANT1 να πανηγυρίζει.

Λευτέρης Σκόνδρας

Δεύτερη μεγάλη στιγμή για το «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» ήταν αυτή που έπαιξε ο Λευτέρης Σκόνδρας.

Κατάφερε να συγκεντρώσει 90,000 ευρώ στο τηλεπαιχνίδι του ANT1 και ξεχώρισε τόσο για το επίτευγμά του, όσο και για τον χαρακτήρα του. Κατά την προσπάθειά του στο παιχνίδι τα σχόλια τηλεθεατών κατέκλυσαν τα social media για το πόσο ευγενική φυσιογνωμία ήταν και για το πόσο ευχάριστη προσωπικότητα.

Η ερώτηση στον παίκτη, δασκάλου στο επάγγελμα, ήταν: «Ποια χώρα θεωρείται ότι ξεκίνησε την παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου;»

Οι επιλογές ήταν Α) Γερμανία, B) Ρωσία, Γ) Νορβηγία και Δ) Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο παίκτης, απαντώντας με δισταγμό, την Γερμανία, κατάφερε τη μεγάλη νίκη.

Λευτέρης Βαμβακάρης

Το 2024, ο Λευτέρης Βαμβακάρης κατάφερε τη μεγάλη νίκη των 195.000 ευρώ στο παιχνίδι της δημόσιας τηλεόρασης, «Πες τη Λέξη».

Μόλις στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με την αγωνία στα ύψη, κατάφερε να φέρει τη νίκη, στο παιχνίδι όπου συμπληρώνεις έναν πίνακα γραμμάτων.

«Πώς ονομαζόταν το νησί της Καλυψώς στην Οδύσσεια;». Με τον παίκτη να είναι στο γράμμα «Ω» και να απαντά Ωγυγία χαράχτηκε ακόμη μια επική στιγμή.

Γιώργος Γεωργόπουλος

Και για να μην ξεχνιόμαστε, απίστευτες νίκες έχουν δοθεί και σε....δραχμές. Ακόμη μια φορά, στο ιστορικό παιχνίδι του «Ποιος Θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος», τότε με παρουσίαση από τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ο Γιώργος Γεωργόπουλος κατάφερε τελικά να φτάσει στην κορυφή, κερδίζοντας 50 εκατομμύρια δραχμές, απαντώντας σωστά στην τελευταία και καθοριστική ερώτηση, που αφορούσε το οδικό σήμα των εστιατορίων: το γνωστό σύμβολο με πιρούνι και κουτάλι σε διάταξη χιαστί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια από την πρεμιέρα του παιχνιδιού μέχρι να αναδειχθεί ο πρώτος μεγάλος νικητής.

Γωγώ Καστραντά

Το Deal χάριζε τις δικές του δυνατές στιγμές στην ελληνική τηλεόραση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η παίκτρια Γωγώ Καστραντά, η οποία με ψυχραιμία και εύστοχες επιλογές έφτασε μέχρι το τέλος, «ντίλαρε» την κατάλληλη στιγμή και αποχώρησε με το εντυπωσιακό ποσό των 200.000 ευρώ στον λογαριασμό της.

Δηλαδή αυτό που πέτυχε ήταν να κερδίσει τον τραπεζίτη στο φινάλε του επεισοδίου.