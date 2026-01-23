Αμβλώσεις: Το πιο σκοτεινό «κοινό» μυστικό της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ

Αναμφισβήτητα το Χόλιγουντ είναι παραδοσιακά ταυτισμένο με την υπερβολική λάμψη, πόσο μάλιστα κατά τη «Χρυσή Εποχή» του, δηλαδή από το 1910 μέχρι τις αρχές των '60s που η βιομηχανία του θεάματος ανθούσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα ήταν λουσμένα στο φως.

Αντίθετα, υπήρχε ένα καλά κρυμμένο σκοτεινό «κοινό» μυστικό που αγνοούσε μεν το κοινό, αλλά την ίδια στιγμή ήταν γνωστό σε όλους τους ανθρώπους της βιομηχανίας και αναφερόμαστε στις αμβλώσεις.

Προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν την καριέρα που ονειρεύονταν, οι μεγάλες σταρ εκείνης της εποχής ξεχνούσαν μια για πάντα το ενδεχόμενο να κάνουν οικογένεια και μάλιστα, υπήρχε σχετικός όρος στο συμβόλαιό τους.

Και αυτό γιατί όλα τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο ήθελαν οι πρωταγωνίστριές τους να είναι σεξοβόμβες ή τα κορίτσια της διπλανής πόρτας και θεωρούσαν ότι το να είσαι μητέρα αυτομάτως ακυρώνει την πιθανότητα να υποστηρίξεις είτε τη μία είτε την άλλη εικόνα.

Για αυτό τον λόγο το συμβόλαιο που έδιναν σε μία ηθοποιό να υπογράψει είχε πολλούς όρους που πρακτικά έλεγχε πολλές πτυχές της προσωπικής της ζωής με πρώτο και καλύτερο το να μη γίνει μητέρα.

Αν πάλι έμενε έγκυος και υπήρξαν πολλές σταρ που παραβίασαν τον όρο του συμβολαίου τους, το στούντιο πάλι είχε τη λύση έτοιμη: της κανόνιζε με συνοπτικές διαδικασίες και υπό άκρα μυστικότητα μια άμβλωση, ενίοτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να μην πάρει είδηση κανείς.

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας διοχέτευαν στον Τύπο ότι η εν λόγω σταρ αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες προκειμένου να έχει τον απαραίτητο χρόνο να αναρρώσει. Αν πάλι κάποια αρνιόταν να κάνει άμβλωση, η καριέρα της είχε ήδη τελειώσει.

Δεν είναι λίγες οι μεγάλες σταρ - Μπέτι Ντέιβις, Τζούντι Γκάρλαντ, Τζόαν Κρόφορντ, Λάνα Τέρνερ - εκείνης της εποχής που έκαναν άμβλωση, ενίοτε και περισσότερες από μία φορές, όπως η Τζιν Χάρλοου.

Υπήρχαν, βέβαια και οι σταρ που ήθελαν να κρατήσουν το παιδί χωρίς να τις νοιάζει η καριέρα τους, αλλά τελικά έκαναν άμβλωση επειδή δεν ήθελε το παιδί ο πατέρας που ήταν εξίσου μεγάλος σταρ, όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία ήταν έγκυος στο παιδί του Φρανκ Σινάτρα και πήγε στο Μεξικό για άμβλωση αφού ήταν τότε παράνομη στις ΗΠΑ ή η Ρίτα Μορένο που ήταν έγκυος στο παιδί του Μάρλον Μπράντο, αλλά εκείνος δεν το ήθελε.

Μία σταρ του σινεμά που αρνήθηκε να κάνει έκτρωση, κρύφτηκε από τη δημοσιότητα σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, πήγε στην Αγγλία για να γεννήσει ένα κοριτσάκι, την Τζούντι και επανεμφανίστηκε στο προσκήνιο μήνες αργότερα ήταν η Λορέτα Γιανγκ.

Μάλιστα, παρουσίασε την κόρη της ως υιοθετημένο παιδί από μια φτωχή οικογένεια που δεν μπορούσε να το μεγαλώσει, ενώ η αλήθεια για την πραγματική ταυτότητα της Τζούντι έγινε γνωστή αφού εκείνη είχε πλέον ενηλικιωθεί και είχε πεθάνει ο πατέρας της εξίσου μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ, Κλαρκ Γκέιμπλ.