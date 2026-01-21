Αναστασία: Της πέταξαν καναπέ στην πίστα - Το viral βίντεο με την αντίδραση της τραγουδίστριας

Παλαιότερα είχαμε πιάτα, μετά καθιερώθηκαν (μόνο) τα λουλούδια, τα οποία αρκετές φορές έχουμε δει να εκτοξεύονται πάνω στους τραγουδιστές, έχουμε δει χαρτί υγείας, έχουμε δει τασάκια, αναπτήρες, αλλά καναπέ που «πέταξαν» στην Αναστασία ομολογουμένως δεν έχουμε ξαναδεί.
Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok από το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν μέχρι πριν από μερικές ημέρες η Αναστασία στη Θεσσαλονίκη και ενώ εκείνη ερμήνευε το «Ραγίζει Απόψε η Καρδιά», είδε έναν καναπέ να... προσγειώνεται στην πίστα.
Η ίδια δεν πτοήθηκε καθόλου, χαμογέλασε, συνέχισε να τραγουδάει κανονικά και σχολίασε με χιούμορ: «Μετακομίσεις κάνουμε».
Όπως ήταν αναμενόμενο το σχετικό βίντεο έγινε viral σε χρόνο μηδέν και κοντεύει να ξεπεράσει τα 400.000 views.
