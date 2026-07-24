Ανατριχιάζει ο Παπαδημητρίου για τη δολοφονία του Σεργιανόπουλου: «Δεν έχω συνέλθει, νομίζω ότι έγινε χθες»

Καλεσμένος στο 15ο επεισόδιο του podcast «Talk of the Town» με τον Βαγγέλη Καράλη βρέθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, αναπολώντας τις ένδοξες τηλεοπτικές στιγμές από την εμβληματική σειρά «Οι Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη», προχώρησε σε μια βαθιά συναισθηματική εξομολόγηση για τον αδικοχαμένο Νίκο Σεργιανόπουλο.

Μια στυγερή δολοφονία που σόκαρε το πανελλήνιο και επανέρχεται συχνά στη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζοντας το τραγικό τέλος ενός από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου δεν έκρυψε τη θλίψη του, ομολογώντας πως ο χρόνος δεν στάθηκε ικανός να επουλώσει την πληγή από την απώλεια του στενού του φίλου. «Αυτό ακόμη, ακόμα να φανταστείτε ότι δεν έχω συνέλθει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στις εφιαλτικές στιγμές που η είδηση του θανάτου του έκανε τον γύρο της Ελλάδας, περιέγραψε τον απόλυτο πανικό: «Μα ήμασταν και φίλοι και είχαμε την καλύτερη… Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Όταν μάθαμε για το δυστύχημα, αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα, το έγκλημα τέλος πάντων, τρομάξαμε. Λέμε “ποιος είναι αυτός;”. Σοκ. Όταν μάθαμε ότι είναι ο Νίκος, μα ήταν τόσο… Δηλαδή ακόμα σας λέω, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν μπορώ να συνέλθω. Γιατί ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος. Φωνακλάς, νευρικός, όλα αυτά, αλλά αυτός παρά ήταν λεπτός, ευγενής, κύριος».

Προσπαθώντας να προσεγγίσει τον εσωτερικό κόσμο και την ψυχολογία του φίλου του εκείνη την περίοδο, ο ηθοποιός κατέθεσε μια πολύ προσωπική σκέψη για το βαρύ τίμημα της λάμψης: «Ίσως, εγώ το λέω, ότι ξέρετε, οι ζεν πρεμιέ δεν αντέχουν την πτώση. Η πτώση, λέμε με την ηλικία, εννοώ δηλαδή.

Δύσκολο, από εκεί που είναι γοητευτικοί και αρέσουν σε όλους, όταν αρχίζουν και γερνάνε λιγάκι, περνάνε μεγάλη κρίση. Ίσως πάνω σε αυτή την κρίση και ο Νίκος να λύγισε».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Άγγελος Παπαδημητρίου κατέστησε σαφές πως το τραύμα παραμένει νωπό στην ψυχή του, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από εκείνο το σκοτεινό πρωινό. «Σας λέω, δεν έχω συνέλθει ακόμη, Βαγγέλη μου, ακόμα δηλαδή, όλο μου κόβεται το χαμόγελο. Δεν το ‘χω κάνει σαν πέρασμα, σαν να είναι τώρα. Νομίζω ότι έγινε χθες. Δεν περνάει αυτό το πράγμα με τίποτα».