Αν αναζητάς την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας είναι στο χέρι σου

Ελευθερία, έξαψη, ανεξαρτησία: Ό,τι και αν σημαίνουν για τον καθένα και την κάθε μία από εμάς αυτές οι λέξεις, είναι για όλους μας αυτοσκοπός. Όταν νιώθουμε ελεύθεροι μπορούμε να αντιληφθούμε τον κόσμο με όλες μας τις αισθήσεις και να δούμε την πόλη μας όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Αλλά τι πρέπει να κάνει κανείς για να ζήσει μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας; H απάντηση είναι «Κάτι που δεν έκανε ποτέ πριν»!

Η Μπαρμπιλένα Τριανταφύλλου, έχει μια πολύ σχετική ιστορία ελευθερίας και ενηλικίωσης μαζί. Αυτή ήταν η πιο έντονη στιγμή της ζωής της! Και με αφορμή το project «Feel your AURA», που μας προτρέπει να θυμηθούμε την πιο έντονη στιγμή της ζωής μας και να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό με όλες μας τις αισθήσεις, τη μοιράζεται μαζί μας.

«Η πιο έντονη στιγμή της ζωής μου ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα μόνη μου στο τιμόνι. Ακόμα θυμάμαι την αίσθηση. Αρχικά τρομάζω. Η καρδιά μου χτυπά σαν τρελή. Οι παλάμες μου ιδρώνουν και νιώθω τα πόδια μου, από τη μέση και κάτω, να έχουν μουδιάσει εντελώς. Κάθε ήχος γύρω μου -οι μηχανές, τα αυτοκίνητα στον δρόμο, το ραδιόφωνο- μέσα στο μυαλό μου ακούγονται δέκα φορές πιο δυνατά. Ξαφνικά διαπιστώνω ότι στην ίδια πόλη όπου τριγυρίζω κάθε μέρα με τα πόδια έχουν γίνει αλλαγές που ούτε είχα παρατηρήσει. Όλες μου οι αισθήσεις είναι on γιατί φοβάμαι.

Όμως, όσο το συνηθίζω θυμάμαι σιγά-σιγά ο φόβος να εξαφανίζεται και όλη αυτή η ένταση να μεταμορφώνεται σε μια αίσθηση ελευθερίας. Νιώθω τον αέρα στο πρόσωπό μου, δυναμώνω ξανά το ραδιόφωνο και σε κάθε στροφή όλα γίνονται πιο έντονα και πιο ζωντανά. Ξαφνικά καταλαβαίνω ότι είμαι εγώ που ελέγχω το αυτοκίνητο, εγώ που αποφασίζω κάθε κίνηση. Η ένταση δεν με τρομάζει πια. Ίσα-ίσα με κρατά σε εγρήγορση, παρούσα στο τώρα. Κι εκεί, μόνη στο δρόμο, νιώθω κάτι που δεν είχα ξανανιώσει: Πλήρης, ζωντανή, ελεύθερη», θυμάται η δημοσιογράφος.

Γιατί τελικά αν θέλεις να βιώσεις μια έντονη αίσθηση ελευθερίας, δεν χρειάζεται να φέρεις τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Χρειάζεται απλά να κάνεις κάτι για σένα και μόνο: Μια βόλτα στη γειτονιά σου, ένα διάλειμμα με τη νέα συσκευή Ploom AURA, μια απόδραση από την καθημερινότητα που να σε φέρει ξανά σε επαφή με τις αισθήσεις και τα θέλω σου.

Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές.