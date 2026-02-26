Μικρούτσικος για Μενεγάκη: «Όταν ο έρωτάς της ήταν κρυφός στο σπίτι μου τους κάλυπτα»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση και έχει και πολλές ιστορίες για να αφηγηθεί αφού μέσα στην μακρά πορεία του έχει συνεργαστεί ή γνωρίσει πρόσωπα της showbiz από τον καιρό που έκαναν τα πρώτα τους βήματα. Όπως την Ελένη Μενεγάκη.

Μιλώντας στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση, στον «Πρωινό Καφέ» σχολιάζοντας ότι είχε στηρίξει την παρουσιάστρια και στην προσωπική της ζωή, όταν ακόμα η σχέση της με τον Γιάννη Λάτσιο ήταν κρυφή.

«Όταν ο έρωτας της Ελένης ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν… Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα με τον καλό της και ήμασταν από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω. Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη, και την εκπομπή της ως έγκυος, και κάλυψη, και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δε μιλάω στο βρόντο…Η σχέση νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη Ρούλα Κορομηλά και την προσφορά της στην ελληνική τηλεόραση τονίζοντας:

«Η Ρούλα Κορομηλά ήταν διαόλου κάλτσα. Εκείνη έστησε το πρωινό, είναι δική της ιδέα. Ο τρόπος που το συνέθεσε με αστρολογία, μαγειρική, ρεπορτάζ. Όλα αυτά την κάνουν τη σημαντικότερη στην ιστορία».

