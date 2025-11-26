Περιστατικό με αγενή θαυμαστή αποκάλυψε η Ανδρομάχη, καθώς βρέθηκε μπροστά στον φακό της εκπομπής «Happy Day», λέγοντας μάλιστα ότι της έκανε χειρονομίες την ώρα που τραγουδούσε πάνω στη σκηνή.
Η Ανδρομάχη ερωτώμενη αν έχει βιώσει ποτέ κάποιο περίεργο περιστατικό με θαυμαστή θυμήθηκε τη φορά που ένας θαυμαστής της έκανε χειρονομίες όσο τραγουδούσε και τον τρόπο που ήθελε να αντιδράσει αλλά συγκρατήθηκε.
«Μου έχει τύχει θαυμαστής να ξεπεράσει τα όρια. Έκανε χειρονομία την ώρα που τραγουδούσα, δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ τόσα χρόνια που δουλεύω αυτό το πράγμα», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.
Συμπλήρωσε λέγοντας: «Σταμάτησα, ήμουν έτοιμη να του ρίξω κλωτσιά στη μούρη, γιατί ήμουν και στο κατάλληλο ύψος. Συγκρατήθηκα όμως, και τον έδιωξε η ασφάλεια του μαγαζιού».
- Καβγάς Σεμερτζίδου - Κωνσταντοπούλου: «Μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ» - «Τα 2,4 εκατ. τα φάγατε;»
- Τα σενάρια που εξετάζονται για την τραγωδία στη Ρόδο: Πώς έγινε η έκρηξη - Χαροπαλεύει ο 39χρονος
- «Σαρδέλα με φασόλια 5,5/10: Το μόνο φαγητό που τρωγόταν»: Πρώην κρατούμενος βαθμολογεί ό,τι έφαγε σε ελληνική φυλακή
- Γνωρίστε τον Rope Daddy: Το γαλλικό μπουλντόγκ των 120.000 δολαρίων που τρελαίνει το Instagram
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.