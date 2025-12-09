Angelika Dusk στο JennyGr: Με 80's vibes δηλώνει πανέτοιμη για τη συναυλία του Sir Rod Stewart

Η Angelika Dusk είναι μια καλλιτέχνις που έχει τολμήσει να κάνει την προσωπική της επανάσταση, επιστρέφοντας στη μουσική με νέο ήχο και μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια.

Μετά από μια παύση στη δισκογραφία, η οποία την οδήγησε να αναθεωρήσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα και να αποδεχτεί πλήρως τον εαυτό της, επανήλθε δυναμικά με pop/rock ρυθμούς εμπνευσμένους από τα αγαπημένα της 80s.

