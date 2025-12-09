Μενού

Angelika Dusk στο JennyGr: Με 80's vibes δηλώνει πανέτοιμη για τη συναυλία του Sir Rod Stewart

Η pop καλλιτέχνις μιλά για την την επιστροφή της στη μουσική, το άνοιγμα της συναυλίας του Sir Rod Stewart και πώς «το θαύμα της ζωής» άλλαξε για πάντα τη δική της.

Reader symbol
Newsroom
Angelika Dusk
H Angelika Dusk | Τζίνα Σκανδάμη/Jenny.gr
  • Α-
  • Α+

Η Angelika Dusk είναι μια καλλιτέχνις που έχει τολμήσει να κάνει την προσωπική της επανάσταση, επιστρέφοντας στη μουσική με νέο ήχο και μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια.

Μετά από μια παύση στη δισκογραφία, η οποία την οδήγησε να αναθεωρήσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα και να αποδεχτεί πλήρως τον εαυτό της, επανήλθε δυναμικά με pop/rock ρυθμούς εμπνευσμένους από τα αγαπημένα της 80s.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE