Angelika Dusk στο JennyGr: Με 80's vibes δηλώνει πανέτοιμη για τη συναυλία του Sir Rod Stewart

Η Angelika Dusk είναι μια καλλιτέχνις που έχει τολμήσει να κάνει την προσωπική της επανάσταση, επιστρέφοντας στη μουσική με νέο ήχο και μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια.
Μετά από μια παύση στη δισκογραφία, η οποία την οδήγησε να αναθεωρήσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα και να αποδεχτεί πλήρως τον εαυτό της, επανήλθε δυναμικά με pop/rock ρυθμούς εμπνευσμένους από τα αγαπημένα της 80s.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Το πλάνο των αγροτών για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων: Πότε θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων
- Φωτογραφίες του Reader από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στο Voice - Ο ενθουσιασμός Μουζουράκη
- H χώρα που ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα στο OnlyFans το 2025 - Τι έκανε η Ελλάδα
- Απογοητευμένη η Μίνα Αρναούτη: «Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.