Aνήλικοι επιτέθηκαν με πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια

Σοκάρει περιστατικό που αποκάλυψε η Βασιλική Μιλλούση πως ανηλίκοι «βομβάρδισαν» το σπίτι που διαμένει με τον Λευτέρη Πετρούνια και τα παιδιά τους με «τεράστιες κοτρώνες».

Όπως αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στο TikTok, η πρωταθλήτρια της δοκού καθώς γυρνούσε από βόλτα με τον σκύλο της είδε άγνωστα παιδιά να πετούν τεράστιες πέτρες στο σπίτι όπου μένει με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα απ’ το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο, και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο – δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα – κοτρώνες τεράστιες», είπε εμφανώς εκνευρισμένη και τρομαγμένη.



Όπως ανέφερε στη συνέχεια η Βασιλική Μιλλούση, παρότι τους έκανε παρατήρηση, η επίθεση δεν σταμάτησε αμέσως: «Με το που το βλέπω φωνάζω “Τι κάνετε;” και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;».

Η Βασιλική Μιλλούση τόνισε πως δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκέφτονται οι έφηβοι που έκαναν κάτι τόσο επικίνδυνο. «Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί – μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Οκ. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Το σκέφτηκαν, προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».