Ανησυχία για την υγεία της Ντόλι Πάρτον: «Προσευχόμουν όλη τη νύχτα» λέει η αδερφή της

Ανησυχία έχει προκαλέσει η κατάσταση της υγείας της τραγουδίστριας Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), καθώς η αδελφή της, Φρίντα Πάρτον, αποκάλυψε ότι πέρασε ολόκληρη τη νύχτα προσευχόμενη για εκείνη.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Φρίντα ανέφερε ότι η 79χρονη σταρ «δεν αισθάνεται πολύ καλά το τελευταίο διάστημα», ζητώντας από τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για τη Ντόλι. «Είναι δυνατή, είναι αγαπητή και πιστεύω βαθιά ότι με τη δύναμη της πίστης θα τα καταφέρει. Ο Θεός να σε ευλογεί, αδελφούλα μου Ντόλι, σε αγαπάμε όλοι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση αυτή ήρθε περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Πάρτον ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη μόνιμη παράστασή της “Dolly: Live in Las Vegas”, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει στις 4 Δεκεμβρίου στο Caesars Palace. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως χρειάζεται να υποβληθεί σε ορισμένες ιατρικές διαδικασίες, μεταθέτοντας την πρεμιέρα για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με το γνωστό της χιούμορ, σχολίασε ότι «ίσως ήρθε η ώρα για το check-up των 100.000 μιλίων», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται «για επίσκεψη σε πλαστικό χειρουργό».

Παρά τα προβλήματα υγείας, η Ντόλι Πάρτον ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη σκηνή. «Ο Θεός δεν μου έχει πει να σταματήσω — μόνο να επιβραδύνω λίγο, ώστε να είμαι έτοιμη για νέες περιπέτειες», ανέφερε, ευχαριστώντας το κοινό για τη στήριξή του.

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της επί σχεδόν 60 χρόνια, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο, σε ηλικία 82 ετών.