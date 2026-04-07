Άννα Βίσση: Δεύτερος συνεργάτης της ανακοίνωσε ότι αποχωρεί - Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Περίοδος αλλαγών για την Άννα Βίσση, η οποία όχι μόνο μετακινείται του χρόνου από το Hotel Ermou στο Αθηνών Αρένα, αλλά, όπως όλα δείχνουν, θα ανανεωθούν και κάποιοι από τους συνεργάτες της.

Έτσι, μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα της, Κάρλος Πέρεζ, ένας ακόμα συνεργάτης της αποχωρεί και αυτός είναι ο τραγουδιστή, Νικόλας Ραπτάκης, ο οποίος συνεργαζόταν με την «απόλυτη» τα τελευταία δέκα χρόνια.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στη σελίδα του στο Instagram, φανερά συγκινημένος.

«Δεν ξέρεις πόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο... Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…

Αυτά τα 10 χρόνια στο Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…. Με λίγα λόγια, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά…

Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά».

Από πλευράς της η Άννα Βίσση δεν έκρυψε ότι θα της λείψει, γράφοντας: «Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ, αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα και εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».