Μενού

Άννα Βίσση: Έδωσε μια γεύση από το νέο της τραγούδι και τρέλανε το TikTok με βίντεο μέσα από την κουζίνα

Η Άννα Βίσση μπήκε στην κουζίνα και με βίντεο στο TikTok τρέλανε τους φαν της δίνοντάς τους μια γεύση από το νέο της τραγούδι.

Reader symbol
Newsroom
Άννα Βίσση | Panik
  • Α-
  • Α+

Η Άννα Βίσση θέλησε να μας δώσει μέσα από βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της στο TikTok μια γεύση από το νέο της τραγούδι, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε την «απόλυτη» να χορεύει μέσα στην κουζίνα φορώντας ακουστικά στο κεφάλι, ενώ ετοιμάζει τον καφέ της και τρώει ένα μήλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Βίσση έβαλε απλά ένα emoji κύματος χωρίς να γράψει κάτι παραπάνω.

@annavissiofficial

🌊

♬ Coming Soon - fannatics

Με την ίδια μελωδία είχε «ντύσει» και το promo video που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες για την πολυαναμενόμενη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας έτσι και τη φημολογία των προηγούμενων μηνών που την ήθελαν φέτος να «μετακομίζει» από το Καλλιμάρμαρο στο Ολυμπιακό Στάδιο.

@annavissiofficial

ANNA x OAKA • 26.09.26 more info coming soon #ANNAxOAKA #AnnaVissi

♬ πρωτότυπος ήχος - annavissiofficial

 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE