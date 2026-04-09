Άννα Βίσση: Έδωσε μια γεύση από το νέο της τραγούδι και τρέλανε το TikTok με βίντεο μέσα από την κουζίνα

Η Άννα Βίσση θέλησε να μας δώσει μέσα από βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της στο TikTok μια γεύση από το νέο της τραγούδι, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε την «απόλυτη» να χορεύει μέσα στην κουζίνα φορώντας ακουστικά στο κεφάλι, ενώ ετοιμάζει τον καφέ της και τρώει ένα μήλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Βίσση έβαλε απλά ένα emoji κύματος χωρίς να γράψει κάτι παραπάνω.

Με την ίδια μελωδία είχε «ντύσει» και το promo video που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες για την πολυαναμενόμενη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας έτσι και τη φημολογία των προηγούμενων μηνών που την ήθελαν φέτος να «μετακομίζει» από το Καλλιμάρμαρο στο Ολυμπιακό Στάδιο.