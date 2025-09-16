Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες εννοώ κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου»

Η Άννα Βίσση βρέθηκε χθες Δευτέρα (15/9) στην Αίγλη Ζαππείου για να μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες μετά τις δυο sold out συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο όπου την αποθέωσαν περίπου 130.000 θεατές.

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ αποκάλυψε τη συμβουλή της μητέρας της πριν φύγει από το σπίτι, αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα, ενώ μίλησε για τον τρόπο ζωής της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάποια παλαιότερα σχόλια που έκαναν λόγο για χρήση ουσιών και δήλωσε ότι θα τραγουδάει όσο θα νιώθει ότι μπορεί να το κάνει.

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι τώρα 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”.

Η συμβουλή της ήταν να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δύο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο.

Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση.

Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι για να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό και μιλάω και εκ μέρους του. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

«Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και έναν φόβο τι θα κάνω φέτος, πρέπει να ικανοποιήσω όλο αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης», εξομολογήθηκε η ίδια και πρόσθεσε:

«Συμβουλή δεν μου δίνει κανένας ούτε εγώ δίνω σε κανέναν. Ευχές δίνουμε και ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει».

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το μυστικό της η Άννα Βίσση απάντησε:

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει.

Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες, είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα εννοώ κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου.

Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι.

Λίγο στα σκαλιά όταν ξεκίνησα και πήγαινα πέρα συνειδητοποίησα "το έκανα μακρύ φέτος". Του χρόνου μάλλον θα βάλω πατίνι για να φτάνω στο πέταλο.

Βρίσκομαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο θα μπορώ να το κάνω.

Δεν θέλω ποτέ να πιέσω τον εαυτό μου, ούτε να φανώ ποτέ απελπισμένη για αυτό που κάνω».