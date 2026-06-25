Άννα Βίσση: Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της που κανείς δεν περίμενε

Μια τεράστια αλλαγή στην εμφάνιση της τόλμησε η Άννα Βίσση αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ.
Εν μέσω των πυρετωδών προετοιμασιών για την πιο μεγάλη συναυλία της καριέρας της στο ΟΑΚΑ, η τραγουδίστρια τόλμησε μια ριζική αλλαγή στην εμφάνισή της, αποχαιρετώντας τα μακριά ξανθά μαλλιά της.
Την φωτογραφία με το ολοκαίνουργιο, κοντοκουρεμένο μαλλί της κούρεμά της από το Λονδίνο μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram, αφήνοντας τους άφωνους και πυροδοτώντας σχόλια για το αν είναι αληθινό.
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