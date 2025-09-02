Ο επιχειρηματίας Γιάννης Κούστας και η σύζυγος του Δήμητρα βάφτισαν τον γιό τους και πραγματοποίησαν ένα πάρτι στο Κάπρι της Ιταλίας με νονά την Άννα Βίσση και λαμπερούς καλεσμένους.

Το ενσταντανέ που ξεχώρισε από το event ήταν φυσικά το στιγμιότυπο της Άννας Βίσση με τον Έλτον Τζον.

Το γεγονός, δημοσίευσε η ίδια η τραγουδίστρια μέσω Instagram, η οποία βρισκόταν στο μάλιστα, διασκέδασε τους καλεσμένους ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες της.

Στη φωτογραφία είναι ντυμένη με ένα κομψό λευκό κοστούμι, συνδυασμένο με πουκάμισο και παπιγιόν στο ίδιο χρώμα. Δίπλα της, ο 78χρονος Έλτον Τζον, που επίσης τραγούδησε στο πάρτι, ποζάρει χαμογελαστός, καθισμένος σε καρέκλα και φορώντας τα χαρακτηριστικά oversized γυαλιά του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Άννα Βίσση σχολίασε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνησή μου ανήκει στον Έλτον Τζον ».