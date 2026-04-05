Άννα Βίσση: Πότε θα γίνει η συναυλία στο ΟΑΚΑ; Η αποκάλυψη που έκανε στο φινάλε του Hotel Ermou

Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Δείτε την ημερομηνία και όσα έγιναν στο φινάλε-θρίλερ με τον Νίκο Καρβέλα.

Η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο Ηρώδειο
Άννα Βίσση | NDP
Η «Απόλυτη» Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση, έκλεισε με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο τη φετινή σεζόν στο Hotel Ermou, γιορτάζοντας μια δεκαετία επιτυχημένων εμφανίσεων στο αγαπημένο της στέκι.

Το βράδυ του Σαββάτου (4/4) το κέφι χτύπησε «κόκκινο», με τη σταρ να κρατά τα ηνία της διασκέδασης μέχρι το πρωί. Από τη βραδιά-ορόσημο δεν θα μπορούσε να λείπει ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για ένα ανατρεπτικό guest που αποθεώθηκε από το κοινό.

Ωστόσο, η είδηση που «έκαψε» τα social media ήρθε από τα χείλη της ίδιας της Άννας. Μετά τον θρίαμβο των τριών sold out συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο και τις μεγάλες αλλαγές στη δισκογραφική της στέγη, η Βίσση ετοιμάζεται να «γκρεμίσει» το ΟΑΚΑ.

Όπως ανακοίνωσε εν μέσω αποθέωσης, το μεγάλο μουσικό ραντεβού στο Ολυμπιακό Στάδιο «κλείδωσε» για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η προπώληση αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με τους θαυμαστές της να βρίσκονται ήδη σε θέσεις μάχης για ένα εισιτήριο στην πιο αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς.

