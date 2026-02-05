Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Έβλεπα τον εαυτό μου να καταρρέει» - Το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί

Για το αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρεί μίλησε στην εκπομπή Happy Day η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Η ηθοποιός διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαθρίτιδα πριν από έναν χρόνο, αλλά όπως λέει ταλαιπωρούνταν με αυτό πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν είχε διάγνωση.

«Πριν ένα χρόνο διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που λέγεται αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για κάποια χρόνια είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα. Αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη, όλο το σώμα. Απ’ τον αυχένα μέχρι και τα πόδια κάτω», περιέγραψε.

Όπως εξομολογήθηκε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Οι πόνοι χειροτέρευαν, χειροτέρευαν, χειροτέρευαν, μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Δηλαδή με επηρέαζε πραγματικά στην καθημερινότητα. Μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω, δεν μπορούσα να σκύψω, δεν μπορούσα να βάλω παπούτσια. Περπατούσα στο δρόμο και φοβόμουν να μη λυθούν τα κορδόνια μου, γιατί δεν είχα τρόπο να τα δέσω».

«Για πολύ καιρό νόμιζα ότι είχε να κάνει με την σκολίωση και την επέμβαση που είχα κάνει παλιότερα. Δεν ήταν όμως αυτό και καθυστέρησε έτσι η διάγνωση, η οποία γίνεται λίγο δια της ατόπου. Κάνεις ειδικές εξετάσεις και πρέπει να πέσεις και σε καλό γιατρό. Παίρνεις αγωγή, χρόνια, παίρνεις κάποια φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες. Ο γιατρός μου μού είπε ότι δεν είναι ακόμα γνωστό από πού προέρχονται τα αυτοάνοσα. Είναι πολύ απλοϊκή απάντηση το άγχος», εξήγησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Αυτό που έχω, το έχω πολλά χρόνια. Γιατί κάποιοι λένε “εμβόλια” και τέτοια. Δεν ισχύει, τουλάχιστον για μένα. Είναι κάτι που προϋπήρχε πολλά χρόνια πριν, απλά δεν του έδωσα εγώ σημασία. Αυτό το αυτοάνοσο δεν το ήξερα. Όταν το έμαθα και επικοινώνησα με άλλους ανθρώπους, είδα ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι και επίσης πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν ότι το έχουν. Νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο. Δεν είναι της ηλικίας, συνήθως “χτυπάει” νέα αγόρια», πρόσθεσε ακόμα.

«Ένιωσα τεράστια ανακούφιση όταν το βρήκα, γιατί φοβήθηκα για άλλη μια φορά μήπως μου πουν ότι δεν είναι τίποτα. Τρόμαζα γιατί έβλεπα τον εαυτό μου να καταρρέει χρόνο με τον χρόνο, μήνα με τον μήνα. Έτσι, όταν άκουσα ότι είναι αυτό, ανακουφίστηκα πολύ», κατέληξε.

Τι είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλoαρθρίτιδα

Σύμφωνα με τη σελίδα του Ιασώ, η αγκυλοποιητική σπονδυλoαρθρίτιδα ή σπονδυλίτιδα (ΑΣ) είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει κυρίως τον αξονικό σκελετό, ο οποίος περιλαμβάνει τη σπονδυλική στήλη και τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις. Είναι ένας τύπος σπονδυλoαρθρίτιδας, μιας ομάδας αλληλένδετων φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων.

Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα χαρακτηρίζεται από φλεγμονή στις αρθρώσεις του αξονικού σκελετού που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό, χρόνιο πόνο και δυσφορία και, με την πάροδο του χρόνου, εάν παραμείνει αθεράπευτη, έχει ως αποτέλεσμα τη σύντηξη - αγκύλωση των σπονδύλων. Η αγκύλωση επιφέρει τελικά απώλεια της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης και μια χαρακτηριστική σκυφτή στάση.

Διαγιγνώσκεται συχνότερα σε νεαρούς ενήλικες, συνήθως μεταξύ 20 και 40 ετών, και είναι πιο διαδεδομένη στους άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες.

Τα κύρια συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας περιλαμβάνουν χρόνιο πόνο και δυσκαμψία στην πλάτη, στον αυχένα ή στη μέση, τα οποία συχνά επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου ή νωρίς το πρωί ή ακόμα και μετά από περιόδους ακινησίας. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να συνοδεύονται από πόνο ή και οίδημα σε άλλες αρθρώσεις όπως τα ισχία, τα γόνατα και τις φτέρνες.

Κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν και εξω-αρθρική φλεγμονή στους οφθαλμούς (ιριδοκυκλίτιδα/ραγοειδίτιδα) και στο έντερο (φλεγμονώδη νόσο του εντέρου). Με την πάροδο του χρόνου, η χρόνια φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων καρδιαγγειακών και αναπνευστικών προβλημάτων λόγω της συμμετοχής του θωρακικού κλωβού και της σπονδυλικής δυσκαμψίας.

Η φαρμακολογική θεραπεία της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας επικεντρώνεται στη μείωση της φλεγμονής, στη διαχείριση του πόνου και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Οι κύριες κατηγορίες φαρμάκων που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα και τους βιολογικούς παράγοντες.