Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: «Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία - Είναι εξωγήινος»

Η Αννίτα Πάνια μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη και τη Super Κατερίνα για την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση και πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτή, αλλά και για τον Νίκο Καρβέλα με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι και έχουν αποκτήσει έναν γιο, ενώ έχουν κρατήσει καλές σχέσεις και μετά τον χωρισμό τους.

«Ήμουν στο Μακεδονία και βγήκα στον αέρα χωρίς να το καταλάβω και ήταν το τζιν μου ξεκούμπωτο. Και μου λέει ο Όμηρος «είσαι στον αέρα» και λέω "γεια σας, τηλεθεατές, μισό λεπτό να κουμπώσω το τζινάκι μου, είμαι η Αννίτα"», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο, ήταν η αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Πήγα να κάνω τηλεόραση ως εκτόνωση, δεν καταλάβαινα, απλώς πέρναγα ωραία», εξήγησε η Αννίτα Πάνια.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον Νίκο Καρβέλα, δεν έκρυψε πόσο τον αγαπάει και ότι την ενοχλεί που ό,τι γράφει εκείνος, κάνει... επιτυχία.

«Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να δω να γράφει κάτι μια φορά που δεν θα κάνει επιτυχία. Είναι απίστευτος αυτός, είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω», είπε χαρακτηριστικά η Αννίτα Πάνια.

«Αγαπιόμαστε όλοι εμείς. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Το παράλογο μας φαίνεται νορμάλ και το νορμάλ παράλογο.

Το νορμάλ θεωρούν οι άνθρωποι πως είναι, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, να αρχίζουν τα δικαστήρια, τη μανούρα, την ξεφτίλα και το αυτόφωρο. Κάτσε και σκέψου το λίγο αυτό. Έχεις καταλάβει ότι παραλογιζόμαστε;», αναρωτήθηκε η γνωστή παρουσιάστρια.