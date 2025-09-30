Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: «Είναι εξωγήινος, τον θαυμάζω και τον γουστάρω»

Την άψογη σχέση της και την αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά η Αννίτα Πάνια για τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα».

Μάλιστα η παρουσιάστρια χαρακτήρισε «εξωγήινο» τον συνθέτη τονίζοντας ότι κάθε του κομμάτι του γίνεται επιτυχία και πως έχει απεριόριστο σεβασμό για εκείνον.

«Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να δω να γράφει κάτι που δεν θα κάνει επιτυχία. Είναι απίστευτος, είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη.

Η Αννίτα Πάνια δεν δίστασε να σχολιάσει και την καλή σχέση που διτηρεί με την πρώτη σύζυγο του Νίκου Καρβέλα, την Άννα Βίσση, λέγοντας:

«Αγαπιόμαστε όλοι εμείς. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Το παράλογο μας φαίνεται νορμάλ και το νορμάλ παράλογο. Το νορμάλ θεωρούν οι άνθρωποι πως είναι, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, να αρχίζουν τα δικαστήρια, τη μανούρα, την ξεφτίλα και το αυτόφωρο. Κάτσε και σκέψου το λίγο αυτό. Έχουμε αρχίσει να παραλογιζόμαστε».

Με αφορμή τα 30 χρόνια παρουσίας της στην τηλεόραση, η Αννίτα Πάνια αναφλερθηκε και στην πρώτη της μέρα μπροστλα στον φακό:

«Φέτος γιορτάζω 30 χρόνια στην τηλεόραση. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που βγήκα, ήμουν στο TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και βγήκα στον “αέρα” με το τζιν μου ξεκούμπωτο. Μου φώναζε στο ακουστικό ο Όμηρος Ευστρατιάδης “είσαι στον αέρα!” κι εγώ είπα στους τηλεθεατές: συγγνώμη να κουμπώσω λίγο το φερμουάρ μου, γεια σας, είμαι η Αννίτα», είπε.

Η Αννίτα Πάνια παραδέχτηκε πως ο λόγος που ασχολήθηκε με τον χώρο της τηλεόρασης δεν ήταν άλλος παρά η αντίδραση και η εκτόνωση:

«Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα. Πήγα να κάνω τηλεόραση ως εκτόνωση, δεν καταλάβαινα, απλώς πέρναγα ωραία»,δήλωσε.