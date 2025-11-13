Αντέλ: Για πρώτη φορά σε ρόλο ηθοποιού στη νέα ταινία του Τομ Φορντ «Cry to Heaven»

Το ντεμπούτο στην υποκριτική ετοιμάζεται να κάνει η ποπ τραγουδίστρια Αντέλ και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία του Τόμ Φόρντ με τίτλο «Cry to Heaven».

Μετά το διάλειμμα της από το τραγούδι που ανακοίνωσε πέρσι, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό ενός δυνατού καστ ανάμεσα των οποίων βρίσκονται οι Νίκολας Χολτ, Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Κιαράν Χάιντς, Τζορτζ ΜακΚέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι και Όουεν Κούπερ.

Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Αν Ράις, που κυκλοφόρησε το 1982 και λαμβάνει χώρα στην Ιταλία του 18ου αιώνα. Η ιστορία ακολουθεί δύο άνδρες, έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή της όπερας, των οποίων οι ζωές διασταυρώνονται με τρόπο απρόσμενο, σε μια αφήγηση γεμάτη πάθος, προδοσία και καλλιτεχνική έκφραση.

Σύμφωνα με το Variety, το «Cry to Heaven» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο προπαραγωγής στο Λονδίνο και τη Ρώμη, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο. Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται για το φθινόπωρο του 2026.

Ο Τομ Φορντ, γνωστός τόσο για τη λαμπρή του πορεία στη μόδα με το δικό του brand και τη θητεία του στους οίκους Gucci και Yves Saint Laurent, υπογράφει τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και το σενάριο της ταινίας. Ο ίδιος χρηματοδοτεί προσωπικά το project, με σκοπό να βρει διανομή μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, όπως αναφέρει το Deadline.

Με αυτή την ταινία επιστρέφει στον χώρο του κινηματογράφου έπειτα από τις επιτυχημένες ταινίες «A Single Man» (2009), που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, και «Nocturnal Animals» (2016), η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Το «Cry to Heaven» επανασυνδέει τον σκηνοθέτη με δύο από τους πιο γνωστούς συνεργάτες του: τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Nocturnal Animals) και τον Κόλιν Φερθ (A Single Man).

Για την Αντέλ, η συμμετοχή της στη ταινία αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία. Με επιτυχίες όπως «Hello», «Rolling in the Deep» και «Skyfall», το οποίο της χάρισε και Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική μετά το τέλος των εμφανίσεων της στο Λας Βέγκας.

Το «Cry to Heaven» φαίνεται πως θα συνδυάσει τη σκηνοθετική αισθητική του Τομ Φορντ με τη φωνητική και εκφραστική δύναμη της Adele, δημιουργώντας μία από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές συνεργασίες των επόμενων ετών.