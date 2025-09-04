Ανθή Βούλγαρη: «Είχα πάει για ρεπορτάζ στην Ικαρία και βρέθηκα στο κελί»

Μία δικαστική «περιπέτεια» που είχε το 2015 με τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο, «μοιράστηκε» με το κοινό η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega, Ανθή Βούλγαρη.

Σε βάρος της δημοσιογράφου, όπως είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, εκκρεμεί μήνυση από τον Πάνο Καμμένο, με την ίδια να αναφέρει πως όταν είχε πάει για ρεπορτάζ στην Ικαρία, είχε βρεθεί στη φυλακή στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

«Τι είχα περάσει με αυτόν τον Καμμένο στον ΣΥΡΙΖΑ, τι είχα περάσει. Είχα πάει για ρεπορτάζ στην Ικαρία και είχα βρεθεί στο κελί. Καλημέρα στην Ικαρία, όμορφα τα κελιά της» είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Ανθή Βούλγαρη: Τι είχε γράψει το 2015 για την «περιπέτειά» της

«Καλημερα! Μεχρι το μεσημέρι καρέ καρέ όλα τα ευτράπελα που εξελίχθηκαν στο νησί της Ικαρίας με το ζεύγος Καμμένου να δίνει εντολή για τη σύλληψη μου και του φωτογράφου με την αιτιολογία οτι ΘΑ φωτογραφίσαμε την περιβόητη βίλα και τα τέκνα τους.

Το ψέμα και ο εκφοβισμός φαίνεται πως Είναι συνήθεια της Πρώτης φοράς Αριστερά με Ακροδεξιά παντιέρα! Στρατηγέ Καμμένε βγες δημόσια και πες πιο ήταν το έγκλημα και μας έσερνες σαν εγκληματίες στο αστυνομικό τμήμα».