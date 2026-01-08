Το αντίο του Γιώργου Γρηγοριάδη στον Παπαδάκη: «Δεν μπόρεσα να είμαι εκεί»

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής συγκεντρώθηκαν σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, από έμφραγμα.

Ο επί χρόνια συνεργάτης του Γιώργος Γρηγοριάδης, δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» εξαιτίας των τηλεοπτικών του υποχρεώσεων στο Action 24, ωστόσο είπε το δικό του «αντίο» μέσω των social media.

Το αντίο του Γιώργου Γρηγοριάδη στον Γιώργο Παπαδάκη

«Σήμερα, στη Ριτσώνα, σε αποχαιρέτησαν. Δεν μπόρεσα να είμαι εκεί. Η ζωντανή εκπομπή στο Action 24 με κράτησε στο πόστο μου. Ήταν ευθύνη. Και ξέρω πως θα το καταλάβαινες.

Ήμουν εκεί που θα ήθελες να είμαι. Στη δουλειά. Όπως έκανες πάντα κι εσύ. Αυτό μου δίδαξες. Αυτό έκανες. Αυτό έκανα.

Ήσουν η πρώτη «καλημέρα» για χρόνια. Η καθημερινή υπενθύμιση του τι σημαίνει συνέπεια.

Συνεργαστήκαμε από το 2000. Μου έμαθες τι σημαίνει δουλειά χωρίς εκπτώσεις, σεβασμός στην ομάδα και στον κόσμο.

Δεν φεύγεις εύκολα. Μένεις στον τρόπο που δουλεύουμε. Στον τρόπο που λέμε «καλημέρα», ανέφερε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

«Μου είχε πει, ότι με το που τελειώσει το "Καλημέρα Ελλάδα" θα σταματήσει και το κάπνισμα»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

«Κατ’ αρχάς δεν μπορώ να μιλήσω σε παρελθοντικό χρόνο για τον Γιώργο Παπαδάκη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος φρόντιζε τον εαυτό του για δύο λόγους, για την οικογένειά του και για την εκπομπή του. Είχε ένα πολύ κακό, το τσιγάρο που ξέρω ότι οι γιατροί του το είχαν απαγορεύσει. Έβαζε στοίχημα ότι θα κόψει το κάπνισμα αλλά δεν τα κατάφερνε.

Μου είχε πει όμως, ότι με το που τελειώσει το "Καλημέρα Ελλάδα" θα σταματήσει και το κάπνισμα. Δεν ξέρω αν έφταιξε αυτό. Δεν είχε σοβαρά προβλήματα γιατί αν είχε θα το ξέραμε, τα συζητούσαμε όλα.

Θυμάμαι πολλές έντονες στιγμές με εντάσεις, θυμάμαι έντονες στιγμές με γέλια, θυμάμαι όμορφες στιγμές εκτός στούντιο με τον Γιώργο Παπαδάκη, γιατί κάναμε και παρέα έξω από το πλατό. Έχασα τον επαγγελματικό μου πατέρα, ήταν αυτός που μου φώτισε τα βήματα. Ήταν ένας άνθρωπος που έλεγα καλημέρα κάθε πρωί για έξι χρόνια», είπε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.