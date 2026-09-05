Τα 30 χρόνια στο χώρο της μουσικής γιορτάζει ο Αντώνης Ρέμος, επιστρέφοντας στη γενέτειρά του για ένα συναυλία ορόσημο της καριέρας του.

Στις 12 Σεπτεμβρίου η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο stage με ελεύθερη είσοδο και προσκεκλημένους σπουδαίους καλλιτέχνες.

Λίγο πριν γιορτάσει τα 30 χρόνια καριέρας του, ο κορυφαίος ερμηνευτής παραχώρησε μια συνέντευξη στους δημοσιογράφους, Θανάση Φουσκίδη και Εύη Σπανού, μιλώντας με ειλικρίνεια για την πορεία του.

Για την πρώτη φορά που άκουσε τη φωνή του στο ραδιόφωνο, ο Αντώνης Ρέμος θυμάται:

«Σίγουρα η πρώτη φορά που βγάζεις το κεφάλι από το νερό, από τη θάλασσα της ανωνυμίας και της αναζήτησης, για να ακούσει ο κόσμος ένα καινούργιο σου τραγούδι, είναι μια μοναδική στιγμή. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στο αυτοκίνητό μου, όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το πρώτο μου τραγούδι, το “Εμείς”, το ντουέτο με τη Μαντώ»

Έκανα στην άκρη, άναψα ένα τσιγάρο -τότε κάπνιζα ακόμη-, έκλεισα τα μάτια για τρία λεπτά, άκουσα όλο το τραγούδι και απλά ονειρευόμουν», συμπληρώνει.

Ο τραγουδιστής εξομολογείται πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα συνεργαζόταν με τόσο μεγάλους καλλιτέχνες:

«Στην αφετηρία μου δεν τολμούσα καν να διανοηθώ τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία. Δεν τολμούσα να φανταστώ ότι θα τραγουδήσω με τη Μαρινέλλα, ότι θα συνεργαστώ με τον Γιάννη Πάριο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό και τον Μίμη Πλέσσα. Όλες αυτές τις στιγμές τις έχω συμπυκνώσει και τις κουβαλάω μαζί μου σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη».

Ιδιάιτερη στιγμή ήταν όταν ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στον Παντελή Παντελίδη, αποκαλύπτοντας μια τυχαία συνάντηση που είχε πρόσφατα στη Γλυφάδα με τη μητέρα του καλλιτέχνη και τα αδέλφια του.

«Ήταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε για να μιλήσουμε και να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις.

Της έδωσα μια υπόσχεση: πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και αν διοργανώσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή», είπε χαρακτηριστικά.