Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ελπίζουμε στο θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, μίλησε μεταξύ άλλων για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας, ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο επι σκηνής στο Ηρώδειο.

«Πριν λίγες μέρες, βγήκε πάλι είδηση ότι η Μαρινέλλα δεν ζει πια. Δεν ισχύει αυτό, η Μαρινέλλα είναι σε μία σταθερά δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο τραγουδιστής όσον αφορά την υγεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Ο Αντώνης Ρέμος εξομολογήθηκε ότι νοσταλγεί πολύ τις στιγμές μαζί της στην σκηνή:

«Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα ξανατραγουδήσω, αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος από τώρα. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν ένα κακό όνειρο που θα ήθελα να είναι απλά ένα κακό όνειρο».

«Δυστυχώς είναι μία κακή αλήθεια, ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να γίνουμε μία μεγάλη αγκαλιά όλοι, να μας δει όλους μαζί για τελευταία φορά, όπως μας ξέρει κι όπως την ξέρουμε», συνέχισε ο τραγουδιστής.

Ο γνωστός τραγουδιστής εκμυστηρεύεται ότι και εκείνος αλλά και άλλα αγαπημένα πρόσωπα της Μαρινέλλας δεν αντέχουν να την βλέπουν να ταλαιπωρείται έτσι με την κατάσταση της υγείας της:

«Δυστυχώς καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Δεν έχει σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω της, φτάσαμε στο σημείο να πούμε «γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο».

«Το λέμε από την άποψη ότι ήταν 5.000 άνθρωποι, όλοι φίλοι της, όλοι οι άνθρωποι οι δικοί της. Είδα μία Μαρινέλλα που μπήκε μέσα στον θώκο του Ηρώδειου, α καπέλα με το τραγούδι, σε μία νεκρική σιγή, μετά ήρθαν δύο χορευτές για να τη συνοδεύσουν με το λευκό της φόρεμα, σε ένα φως που χτύπαγε και την ανέβαζε στη σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της. Αν έπρεπε να φύγει, θα θέλαμε κι εμείς και η ίδια να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν έφυγε», συνέχισε ο τραγουδιστής.

«Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Δηλαδή ούτε έφυγε τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, όπως της αξίζει, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να μας καταλαβαίνει και να είμαστε πάλι μια αγκαλιά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Για εμένα δεν θα είναι εύκολη βραδιά, γιατί θα έχω όλα τα συναισθήματα που έζησα μαζί της», δήλωσε καταληκτικά ο Αντώνης Ρέμος.