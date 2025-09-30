Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» στη σκηνή του Ηρωδείου όταν τραγούδησε Μαρινέλλα

Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε τη Δευτέρα (29/9) μια sold out συναυλία στο Ηρώδειο, αφιερωμένη στη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, ενώ ο γνωστός τραγουδιστής δάκρυσε όταν αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, η οποία έναν χρόνο πριν κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου και έκτοτε δίνει τον δικό της αγώνα.

«Δεν θα ξεχάσω τα μάτια της εδώ, σε αυτή τη σκηνή, έναν χρόνο πριν. Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για τρία τραγούδια μόνο, αλλά ήμασταν όλοι εκεί.

Διαβάστε ακόμα - Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ελπίζουμε στο θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Να στείλουμε στο σπίτι της όπου την προσέχει η οικογένειά της την αγάπη μας», είπε ο Αντώνης Ρέμος από τη σκηνή.

Στη συνέχεια ξεκίνησε να ερμηνεύει το θρυλικό τραγούδι της Μαρινέλλας, «Καμιά Φορά», αλλά σε εκείνο το σημείο ο τραγουδιστής «λύγισε» και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου», εξομολογήθηκε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.

«Η Μαρινέλλα είναι κοντά μας, είναι εδώ ακόμα. Σήμερα στείλαμε την αγάπη μας και τη θετικά μας ενέργεια. Αυτή τη στιγμή είναι στο κρεβάτι, υποφέρει και δίνει τον αγώνα της.

Μιλάω με τους οικείους της, αλλά νομίζω ότι γενικά πρέπει να την αφήσουμε να ηρεμήσει και ο χρόνος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αντώνης Ρέμος.

Να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».