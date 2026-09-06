Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε την αγαπημένη του - Εικόνες απόλυτης ευτυχίας

Ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Διαμαντία Λόμι, χθες, Σάββατο (05/09).

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με την αγαπημένη του, με τα πλάνα από τον γάμο, που δημοσιεύτηκαν στα social media τους να μαρτυρούν την ευτυχία τους.

Παντρεύτηκε ο Αντώνης Τσαπατάκης | Instagram/tsapatakis_a

Περίμενε τη νύφη μπροστά από την είσοδο της εκκλησίας, με εκείνη να καταφτάνει με ένα πλατύ χαμόγελο.

Μία μέρα πριν από τον γάμο, ο Αντώνης Τσαπατάκης είχε μοιραστεί ένα βίντεο με τους φίλους του στο Instagram.

Ξύπνησε, έκανε τη γυμναστική του και μοιράστηκε το 24ώρο του με τους φίλους του. Δεν έχασε και την προπόνησή του, όμως, παρότι την επομένη παντρευόταν.