Άντζελα Δημητρίου: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη της

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Όλγα Κιουρτσάκη, κόρη της Άντζελας Δημητρίου, η οποία αποκάλυψε ότι πάσχει από λεύκη, μια αυτοάνοση πάθηση με την οποία ζει εδώ και χρόνια.

Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου αποκάλυψε μέσω ανάρτησής της στο Instagram πως από το 2009, όταν έμαθε τη διάγνωσή της, η καθημερινότητά της δεν ήταν ποτέ η ίδια, καθώς για πολλά χρόνια δεν πήγαινε ούτε στην παραλία λόγω της ανασφάλειας που ένιωθε για το σώμα της.

Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, όταν έγινε μητέρα αποφάσισε να αφήσει πίσω της τους φόβους και να αρχίσει να απολαμβάνει ξανά το καλοκαίρι.

«Είναι το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου από το 2009 που έμαθα πως έχω λεύκη και σταμάτησε να βγαίνω στην παραλία. Χαίρομαι πια το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζει, τα βλέμματα του καθενός. Αν κάποιος με κοιτάει και βλέπει πως έχω διχρωμίες στο σώμα μου και ξέρετε γιατί; Γιατί δεν το κάνω για μένα, για το παιδί. Μέσω του παιδιού μου φεύγει αυτή η ανασφάλεια γιατί το παιδί πρέπει να κάνει μπάνια, είναι το μόνο σίγουρο. Αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα ούτε στην θάλασσα, ούτε στην παραλία αλλά έχω ένα παιδί που δεν θέλω να μου αρρωσταίνει όλο τον χειμώνα», είπε χαρακτηριστικά.