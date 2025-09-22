Αντζελίνα Τζολί: «Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

Η Αντζελίνα Τζολί, σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε «δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου», τονίζοντας πως «οτιδήποτε, οπουδήποτε, διαιρεί ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες οποιουδήποτε θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο».

Χθες Κυριακή (21/9) η σταρ του Χόλιγουντ έδωσε το παρών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν όταν ρωτήθηκε τι φοβάται ως καλλιτέχνης και ως Αμερικανίδα, η ίδια απάντησε:

«Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα σε διεθνές περιβάλλον. Η οικογένειά μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η ζωή μου.

«Ζούμε σε τόσο σοβαρούς καιρούς, που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Ζούμε σε πολύ, πολύ δύσκολους καιρούς», επεσήμανε η Αντζελίνα Τζολί.

Η Τζολί θέλει να μετακομίσει εκτός ΗΠΑ

Οι δηλώσεις της Τζολί έρχονται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ABC ότι θα αναστείλει «επ’ αόριστον» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ με τον Κίμελ να κατηγορεί τη «συμμορία MAGA» ότι προσπαθεί να «κερδίσει πολιτικά πόντους» με την αντίδρασή της στον θάνατο του Κερκ.

Όπως ανέφερε δημοσίευμα του «People», η Τζολί ετοιμάζεται να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Άντζελες και να μετακομίσει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σταρ του Χόλιγουντ έχει εξετάσει «αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό», ενώ η ίδια δεν ήθελε να ζήσει μόνιμα στο Λος Άντζελες.

Ωστόσο, περιοριζόταν από τη συμφωνία με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, για τα παιδιά τους. Οι δυο τους κατέληξαν σε συμφωνία διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Αντζελίνα Τζολί «σχεδιάζει να μετακομίσει μόλις ο Knox και η Viv γίνουν 18 ετών το επόμενο έτος. «Έχει βάλει στο μάτι διάφορες τοποθεσίες στο εξωτερικό. Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν θα μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες», δήλωσε πηγή στο People.