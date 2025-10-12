Το απεγνωσμένο βλέμμα βαρεμάρας της Κάιλι Τζένερ δίπλα στον εκστασιασμένο Τιμοτέ Σαλαμέ

Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) έδωσαν την Τετάρτη (8/10) το παρών στον αγώνα των New York Yankees ενάντια στους Toronto Blue Jays και μάλιστα επέλεξαν να καθίσουν στις κερκίδες μαζί με τους άλλους οπαδούς και όχι σε κάποιο VIP box.

Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, αν και ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν όρθιος, χειροκροτούσε και γενικά ο ενθουσιασμός ήταν φανερός, η Κάιλι Τζένερ ήταν καθιστή, φορούσε την κουκούλα της και έδειχνε να βαριέται τη ζωή της.

Kylie Jenner can’t hide boredom as Timothée Chalamet loses his mind at Yankees game https://t.co/1GlouIMs0r pic.twitter.com/QSlpFyV8EM — Page Six (@PageSix) October 9, 2025

Babe wake up, new Kylie and Timmy pics just dropped ‼️



Timothée Chalamet and Kylie Jenner enjoyed a date night at Yankee Stadium to watch the Yankees take on the Toronto Blue Jays in the American League Division Series ⚾️💙 pic.twitter.com/XFD7vr6Raz — Splash News (@SplashNews) October 9, 2025

Timothée Chalamet and Kylie Jenner brought date night to Yankee Stadium last night ⚾️❤️ pic.twitter.com/hwtOrBhzMs — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) October 9, 2025

Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες στα social media έκαναν πάρτι μόλις δημοσιεύτηκαν οι σχετικές φωτογραφίες και μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση στη συνέχεια:

Βαριέται τη ζωή της

Όλες το έχουμε περάσει, Κάιλι

Η Κάιλι βαρέθηκε να πηγαίνει σε αυτούς τους αγώνες για χάρη του Τιμοτέ

Πολλή ευτυχία στον αγώνα των Yankees!!!

Το πρόσωπό της που κρυφοκοιτάζει πάνω από τον τοίχο με σκοτώνει

Πάντα φαίνεται τόσο παράταιρη

Η Κάιλι είναι σαν να αναρωτιέται "γιατί είμαι εδώ; Δεν μου αρέσει καν το μπέιζμπολ"

Πρέπει να τον αγαπάει πολύ για να κάθεται στις θέσεις και όχι σε ένα box. Ναι, ξέρω ότι αυτές είναι πανάκριβες θέσεις, αλλά και πάλι χαχα

Δεν φαίνεται καν χαρούμενη

Το να γυρίσει σπίτι και να αγκαλιάσει τα μωρά της θα ήταν πιο ευχάριστο

Το πιο πιθανό είναι να μην ξέρει καν τι συμβαίνει εκεί πέρα

Αυτό είναι το βλέμμα σου όταν προσπαθείς να αντέξεις την τελευταία ώρα στη δουλειά

Βέβαια, δεν έλειψαν και εκείνοι που έγραψαν ότι την ίδια βαρεμάρα νιώθει και ο Τιμοτέ όταν τη συνοδεύει σε fashion shows.