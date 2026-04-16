Απίστευτη γκάφα παρουσιαστή: Έβαλε κατά λάθος την πιστωτική του σε φακελάκι γάμου

Κουβέντα για γκάφες σε γάμους ξεκίνησαν στον αέρα της κυπριακής εκπομπής «Ήρθε κι έδεσε» οι παρουσιαστές με αφορμή τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Κάποιοι είχαν βρεθεί σε λάθος γάμο και το κατάλαβαν μπροστά στο ζευγάρι, αλλά ο Ανδρέας Δημητρόπουλος κέρδισε τη μάχη των εντυπώσεων όταν αποκάλυψε ότι αντίο για χρήματα είχε βάλει μέσα σε φακελάκι την πιστωτική του κάρτα!

Το ευτράπελο αποκαλύφθηκε την επόμενη μέρα όταν το ζευγάρι τον κάλεσε να του εξηγήσει τι έχει συμβεί και εκείνος αντάλλαξε τον φάκελο με δώρο μετρητά όπως ήταν η αρχική του πρόθεση.