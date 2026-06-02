Το απίστευτο μυστικό του πρωταγωνιστή του «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου»: Πώς ξεγελούσε για τη σωματική του διάπλαση

Ο 67χρονος σήμερα συμπρωταγωνιστής της Τζούλια Ρόμπερτς στην ταινία «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου», Ρούπερτ Έβερετ παραδέχεται λάθη του παρελθόντος στο κυνήγι της τελειότητας.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην Guardian παραδέχεται ότι στην προσπάθειά του να αποκτήσει την τέλεια σωματική διάπλαση στα νεότερα χρόνια του αφιέρωσε αμέτρητες ώρες στο γυμναστήριο κάνοντας προπόνηση με βάρη αλλά με λάθος τρόπο και σήμερα πληρώνει το τίμημα.

«Κατέστρεψα τον εαυτό μου. Τώρα είμαι σχεδόν ανάπηρος εξαιτίας αυτού», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Και συνέχισε: «Ποτέ δεν είχα διάθεση να κάνω όλα εκείνα τα πράγματα, όπως οι διατάσεις, που είναι απαραίτητες όταν σηκώνεις βάρη, επειδή οι τένοντες γίνονται όλο και πιο σφιχτοί.

Ήταν τόσο βαρετό. Δεν έκανα τίποτα από αυτά. Έτσι, πιστεύω ότι η κατάρρευση της υγείας μου θα είναι τελικά μυοσκελετικής φύσης.»

Πώς ξεγελούσε για το σώμα του πριν γυμναστεί

Ο Έβερετ αποκάλυψε επίσης ότι, πριν αρχίσει την προπόνηση με βάρη, είχε βρει έναν ευκολότερο τρόπο για να δείχνει πιο μυώδης: φορούσε κάτω από τα ρούχα του ένα ειδικά κατασκευασμένο κοστούμι που ενίσχυε τεχνητά τη σωματική του διάπλαση.

«Γνώρισα δύο drag queens στο Τάφνελ Παρκ του βόρειου Λονδίνου που κατασκεύαζαν τέτοια κορμάκια. Μου έφτιαξαν ψεύτικους γλουτούς, ψεύτικες γάμπες, ψεύτικους ώμους, τα πάντα... Ναι, τα φορούσα παντού», παραδέχτηκε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι σκηνοθέτες γνώριζαν το μυστικό του, απάντησε: «Όχι! Πήγαινα στις πρόβες και στις δοκιμές κοστουμιών φορώντας όλα αυτά από μέσα.»

Το πρότυπο του Τομ Κρουζ

Ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί και στο παρελθόν ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν υπερβολικά προσηλωμένος στο να μιμηθεί τους σταρ δράσης του Χόλιγουντ, όπως ο Τομ Κρουζ.

Σήμερα θεωρεί ότι ίσως θα έπρεπε να είχε αφιερωθεί περισσότερο στο θέατρο.

«Πιθανότατα θα έπρεπε να είχα επικεντρωθεί περισσότερο στη θεατρική σκηνή», είχε δηλώσει το 2024.

«Πάντα προσπαθούσα να μετατρέψω τον εαυτό μου στον κλασικό χολιγουντιανό σταρ που ονειρευόμουν όταν ήμουν παιδί.»

Και πρόσθεσε με χιούμορ:

«Ήθελα να γίνω ο Τομ Κρουζ! Όμως ήμουν ένα υπερβολικά ψηλό και αδύνατο αγόρι, σχεδόν δύο μέτρα ύψος, που έμοιαζε με ένα παράξενο μείγμα της Χιονάτης και της Άννα Φρανκ.»

«Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να χωρέσω σε αυτόν τον ρόλο. Δεν είναι ότι δεν έκανα τίποτα· απλώς κινούμουν προς τη λάθος κατεύθυνση.»

Σήμερα, ο Έβερετ λέει ότι αποφεύγει ακόμη και να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη:

«Αν μπορώ να το αποφύγω, δεν κοιτάζομαι ποτέ στον καθρέφτη.»