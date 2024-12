Το απίστευτο ποσό που βγάζει η Mariah Carey ανά ώρα από το All I Want for Christmas Is You

Το απόλυτο τραγούδι των Χριστουγέννων, το "All I Want for Christmas Is You" της Mariah Carey, κλείνει αισίως φέτος 30 χρόνια αναπαραγωγής και 30 χρόνια ως το Νο.1 εορταστικό hit.

Από το 1994, το κλασικό πια κομμάτι των Χριστουγέννων από την Columbia Records, επιστρέφει κάθε χρόνο και τις εβδομάδες του Δεκέμβρη φτάνει στο top 3 των βρετανικών και αμερικάνικων charts.

«Όταν το έγραψα, δεν είχα ιδέα για τον αντίκτυπο που θα είχε τελικά το τραγούδι σε όλο τον κόσμο», λέει σήμερα η Κάρεϊ, 55 ετών, στο Billboard. «Έγραφα τότε λοιπόν το τραγούδι για το κοριτσάκι μέσα μου που ήταν γεμάτο γιορτινό πνεύμα».

Ο The Economist ασχολήθηκε με την απίστευτη επιτυχία του κομματιού και σε ρεπορτάζ του αναφέρει ότι το τραγούδι κέρδισε 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από την κυκλοφορία του το 1994 έως το 2017.

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία, σημαίνει ότι η Carey εξακολουθεί να κερδίζει 6.939 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 289 ευρώ την ώρα. Καθόλου άσχημα για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια...