Το απλό τεστ που δείχνει πόσο θα ζήσεις, σύμφωνα με μελέτη του Χάρβαρντ

Μπορείς να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχτείς στα χέρια, στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο; Αν η απάντηση είναι «ναι», τότε οι πιθανότητες είναι με το μέρος σου. Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, αυτή η απλή κίνηση μπορεί να λέει πολλά για το πόσο καλά θα γεράσεις και πόσο θα ζήσεις.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2025 στο European Journal of Preventive Cardiology δείχνει ότι άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας που εκτελούν επιτυχώς το λεγόμενο sit-to-rise τεστ έχουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο θανάτου την επόμενη δεκαετία, ιδιαίτερα από καρδιαγγειακά αίτια.

