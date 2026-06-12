Από έλκηθρο ενηλίκων μέχρι φορητό μπαρ: Τα πιο παράξενα αντικείμενα που έχουμε δει να πωλούν μεγάλοι οίκοι μόδας

Μόδα, όταν μιλάμε για διάσημους οίκους υψηλής ραπτικής, σημαίνει ρούχα, πολυτελή και άψογα ραμμένα, χειροποίητες τσάντες και διαχρονικά αξεσουάρ. Μπορεί βεβαίως να σημαίνει και εκκεντρικότητα, όπως τσάντες - σακούλες σκουπιδιών ή από πατατάκια (Balenciaga).
Όσο εξωφρενική, όμως, κι αν είναι μια τσάντα, περιμένεις από έναν οίκο μόδας να πουλάει τσάντες, πορτοφόλια, μαντήλια, καπέλα άντε και λαστιχάκια μαλλιών. Αλλά αυτοκόλλητα τσιρότα, τσόπστικς ή μπούμερανγκ; Γιατί, τι μας έκαναν τα ρούχα;
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