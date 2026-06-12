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Από έλκηθρο ενηλίκων μέχρι φορητό μπαρ: Τα πιο παράξενα αντικείμενα που έχουμε δει να πωλούν μεγάλοι οίκοι μόδας

Μα τι απέγιναν τα ρούχα – παπούτσια – αξεσουάρ κι από πού κι ως πού ένας οίκος όπως η Hermès πουλάει έλκηθρα και η Chanel μπούμερανγκ;

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Balenciaga
Τσάντα Balenciaga | Shutterstock
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Μόδα, όταν μιλάμε για διάσημους οίκους υψηλής ραπτικής, σημαίνει ρούχα, πολυτελή και άψογα ραμμένα, χειροποίητες τσάντες και διαχρονικά αξεσουάρ. Μπορεί βεβαίως να σημαίνει και εκκεντρικότητα, όπως τσάντες - σακούλες σκουπιδιών ή από πατατάκια (Balenciaga).

Όσο εξωφρενική, όμως, κι αν είναι μια τσάντα, περιμένεις από έναν οίκο μόδας να πουλάει τσάντες, πορτοφόλια, μαντήλια, καπέλα άντε και λαστιχάκια μαλλιών. Αλλά αυτοκόλλητα τσιρότα, τσόπστικς ή μπούμερανγκ; Γιατί, τι μας έκαναν τα ρούχα;

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