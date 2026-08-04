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Από τη Κέιτ Χάντσον μέχρι τον Τζάστιν Μπίμπερ: Οι celebrities που επισκέφθηκαν την Ελλάδα

Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των celebrities: Οι διάσημοι που την επισκέφθηκαν φέτος και οι τοποθεσίες που πήγαν.

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Κιάρα Φεράνι
Η Κιάρα Φεράνι στη Μήλο | chiaraferragni / Instagram
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Το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz. Με τα καταγάλανα νερά, τα ειδυλλιακά νησιά, την αυθεντική φιλοξενία και τη μεσογειακή γαστρονομία, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες επιλογές των celebrities που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άλλοι προτιμούν κοσμοπολίτικους προορισμούς, ενώ άλλοι ανακαλύπτουν πιο ήσυχες γωνιές της χώρας, αποδεικνύοντας ότι κάθε ελληνικό τοπίο έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία.

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