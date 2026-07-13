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Από την Άνδρο στη Νάξο: Οι «κρυφές» αποδράσεις της Ελένης Μενεγάκη στις Κυκλάδες

Η Ελένη Μενεγάκη αφήνει για λίγο την Άνδρο και μαγεύει το Instagram με τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Νάξο.

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Ελένη Μενεγάκη
Ελένη Μενεγάκη | Npd Photo
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Γεμίζει μπαταρίες και δημιουργεί οικογενειακές αναμνήσεις η Ελένη Μενεγάκη, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά.

Αν και η καρδιά της χτυπά σταθερά στην Άνδρο, η δημοφιλής παρουσιάστρια λατρεύει να «ψηφίζει» ελληνικό καλοκαίρι, κάνοντας μικρές αποδράσεις τόσο στα καταγάλανα νερά του Ιονίου όσο και στα κυκλαδίτικα σοκάκια.

Αυτή τη φορά, επόμενος σταθμός του ταξιδιού της ήταν η κοσμοπολίτικη Νάξος. Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποχαιρετώντας το νησί με την υπόσχεση ότι φεύγει έχοντας στις αποσκευές της την απόλυτη χαρά και τις πιο όμορφες στιγμές.

 

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