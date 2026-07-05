Από την Αν Χαθαγουέι στη Σιένα Μίλερ: Η εγκυμοσύνη μετά τα 40 δεν είναι πια ταμπού

Αυτή η χρονιά ανήκει δικαιωματικά στην Αν Χαθαγουέι, αφού πέρα από την επαγγελματική επιτυχία, με την ισχυρή παρουσία της στη μεγάλη οθόνη, βιώνει και την προσωπική ευτυχία.
Η οικογένειά της με τον Άνταμ Σούλμαν μεγαλώνει, καθώς η ηθοποιός ανακοίνωσε μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο IG, πως είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της. Μπορεί οι τελευταίοι μήνες να ήταν εξαντλητικοί λόγω του φόρτου εργασίας, όμως εκείνη κατάφερε να κρατήσει μυστική την είδηση της εγκυμοσύνης της, προστατεύοντας το χαρμόσυνο οικογενειακό γεγονός από τη δημοσιότητα.
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