Από την Πόλυ Πάνου στο viral: Το ντουέτο Φέρρη–Καραπατάκη που κέρδισε το κοινό

Μια από τις πιο απρόσμενες μουσικές συναντήσεις της χρονιάς συνέβη στο Doors Live Art Athens, όταν ο Θοδωρής Φέρρης και η Ιουλία Καραπατάκη ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και χάρισαν ένα ντουέτο που έμοιαζε με μικρή πολιτισμική σύγκρουση - αλλά τελικά ήταν απόλυτη αρμονία.
Οι δυο τους ερμήνευσαν τον «Πασατέμπο», με τον Φέρρη να αφήνει για λίγο το λαϊκό‑ποπ προφίλ του και να μπαίνει στο πιο ρεμπέτικo. Η Καραπατάκη, σταθερή στο δικό της αυθεντικό ύφος.
Και κάπου εκεί, πριν προλάβει κανείς να συνέλθει, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα: «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη» της Πόλυς Πάνου. Το αποτέλεσμα; Ένα live στιγμιότυπο που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με τα social να σχολιάζουν ότι «αυτή η συνεργασία δεν έμοιαζε πιθανή, αλλά τελικά ήταν ό,τι καλύτερο».
Το ενδιαφέρον είναι πως οι δύο καλλιτέχνες κινούνται σε εντελώς διαφορετικές τροχιές:
-Ο Φέρρης, ο άνθρωπος των μεγάλων πιστών και των δυνατών λαϊκών βραδιών.
– Η Καραπατάκη, η φωνή που έχει συνδέσει το όνομά της με το σύγχρονο ρεμπέτικο και την πιο «ψαγμένη» μουσική σκηνή.
Κι όμως, οι κόσμοι τους ενώθηκαν χωρίς καμία προσπάθεια. Φρέσκο, αβίαστο, αυθόρμητο.Τα social το απογείωσαν. Και το ντουέτο αυτό μάλλον θα μείνει από τις στιγμές που λες «μακάρι να το ξανακάνουν».
