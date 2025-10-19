Από τον Ντι Κάπριο στον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ: Celebrities που έχουν δικά τους νησιά

Πολλές φορές έχουμε «χαζέψει» τους διάσημους του στα social media με τα όμορφα και εξωτικά ταξίδια. Ωστόσο, εκεί που η ζήλια «χτυπάει κόκκινο» είναι όταν ακούσεις ότι οι διάσημοι έχουν τόσα λεφτά, που έχουν δικά τους νησιά.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί σταρ κατέχουν νησιά στις Μπαχάμες. Εκτός από το ότι είναι μια εύκολη τοποθεσία για ταξίδι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχουν και σοβαρά οφέλη από την κατοχή γης εκεί, καθώς η χώρα είναι ένα από τα κορυφαία φορολογικά καταφύγια στον κόσμο.

Αυτό αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμυριούχους να επενδύσουν τα χρήματά τους, και γι’ αυτό ο Έντι Μέρφι και ο Τζόνι Ντεπ έχουν καταλήξει στην περιοχή.

Ο Ντεπ περιέγραψε την αγάπη του για τον τροπικό παράδεισο του Little Hall’s Pond Cay στο Vanity Fair, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ κανένα μέρος τόσο καθαρό και όμορφο. Μπορείς να νιώσεις τον καρδιακό σου παλμό να πέφτει κατά 20 παλμούς. Είναι άμεση ελευθερία».

Οι διάσημοι που έχουν τα δικά τους νησιά

Beyoncé & Jay-Z

Η Beyoncé και ο Jay-Z λέγεται ότι δεν έχουν μόνο ένα, αλλά δύο ιδιωτικά νησιά στη συλλογή ακινήτων τους. Ο Jay-Z έδωσε στη γυναίκα του ένα νησί στα Florida Keys για τα 29α γενέθλιά της το 2010. Αυτό το δώρο του κόστισε 18 εκατομμύρια δολάρια.

Το ζευγάρι αγόρασε επίσης το Strangers Cay, ένα νησί 360 στρεμμάτων στις Μπαχάμες, το 2013, που αποτελεί ιδανικό τόπο διακοπών.

Ricky Martin

Ο τραγουδιστής Ricky Martin κατευθύνθηκε στη Βραζιλία για να αγοράσει το δικό του κομμάτι γης, ένα νησί 19,7 στρεμμάτων κοντά στο Angra dos Reis της Βραζιλίας.

Το νησί, που ονομάζεται Maia’s Island, περιλαμβάνει ένα κύριο σπίτι σε πορτογαλικό αποικιακό στιλ με τέσσερα πλήρως επιπλωμένα υπνοδωμάτια με μπάνια και walk-in ντουλάπες.

Είναι χτισμένο σαν φρούριο με δώδεκα κανόνια και έξι πύργους παρατήρησης.

Johnny Depp

Ο Τζόνι Ντεπ αγόρασε το Little Hall’s Pond Cay στις Μπαχάμες το 2004, έναντι 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Το νησί των 45 στρεμμάτων έχει έξι παραλίες, καθεμία από τις οποίες έχει το όνομα κάποιου κοντινού του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του, Lily-Rose, Jack, και της πρώην συντρόφου του Vanessa Paradis.

Η πρώην σύζυγός του Amber Heard δεν έχει παραλία με το όνομά της, αλλά εκεί το ζευγάρι πραγματοποίησε μία από τις τελετές του γάμου τους το 2015.

«Είμαστε περιτριγυρισμένοι από ασημένια buttonwood, θάμνους μάνγκοβοβ, ανθισμένα φυτά και ένα μεγάλο καρύδοδεντρο που είναι έτοιμο να ρίξει τους καρπούς του», περιέγραψε ο συγγραφέας Douglas Brinkley το νησί μετά από επίσκεψή του για το Vanity Fair. «Οι δάδες tiki τρεμοπαίζουν στις σκιές.»

George & Amal Clooney

Λίγο μετά τον γάμο τους το 2014, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ ξόδεψαν πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια για ένα νησί 5,5 στρεμμάτων στο Sonning Eye στον ποταμό Τάμεση, στην Αγγλία, περίπου 37 μίλια έξω από το Λονδίνο, όπως ανέφερε το Architectural Digest.

Το νησί είναι προσβάσιμο μέσω μιας ξύλινης γέφυρας ή με βάρκα και διαθέτει κορυφαία ασφάλεια για να αποτρέπει ανεπιθύμητους επισκέπτες. Το ακίνητο περιλαμβάνει επίσης μια έπαυλη 832 τετραγωνικών μέτρων με 10 υπνοδωμάτια, οκτώ πλήρη μπάνια και δύο ημι-μπάνια. Οι Κλούνεϊ έχουν αναβαθμίσει το ακίνητο με ένα νέο κινηματογράφο, μια μεγάλη βεράντα και πισίνα. Μια απλή αγγλική έπαυλη σε ιδιωτικό νησί — τίποτα το ιδιαίτερο.

Leonardo DiCaprio

Ο Leonardo DiCaprio αγόρασε ένα νησί 42 στρεμμάτων στο Blackadore Caye, Μπελίζ, για το φαινομενικά λογικό ποσό των 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων το 2005.

«Ήταν σαν παράδεισος στη γη», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στη New York Times μετά την αγορά του. «Και σχεδόν αμέσως βρήκα την ευκαιρία να αγοράσω ένα νησί εκεί.»

Σχεδίαζε να χτίσει ένα οικολογικό θέρετρο στο νησί με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη Πολ Σκιαλλά, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Delos στη Νέα Υόρκη, και το θέρετρο αναμενόταν να ανοίξει το 2018, αλλά οι τοπικές διαμαρτυρίες για περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν αναστείλει το έργο. Μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι ο DiCaprio να ξεκινήσει τις κατασκευές για τις ιδιωτικές βίλες και το σπα που ελπίζει να φτιάξει.

David Copperfield

Ο μάγος David Copperfield κατέχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά νησιά στις Μπαχάμες — το Musha Cay των 700 στρεμμάτων, που αγόρασε το 2006 έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Αν ψάχνεις την τέλεια διακοπές και έχεις προϋπολογισμό 60.000 δολαρίων τη βραδιά, μπορείς να μείνεις στο νησί και να φέρεις μαζί σου 23 τυχερούς καλεσμένους. Υπάρχουν επίσης πολλές κορυφαίες ανέσεις, όπως γήπεδο τένις, χαμάμ και τζακούζι.

«Φυσικά, έχουμε όλες τις παραδοσιακές εμπειρίες, αθλήματα και παιχνίδια που θα περίμενες σε ένα ιδιωτικό τροπικό νησί. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει το Musha Cay είναι ο David Copperfield», αναφέρει η ιστοσελίδα του νησιού. «Δεν υπάρχει άλλο μέρος που να προσφέρει περιπέτειες με λίγη μαγεία Copperfield μέσα».