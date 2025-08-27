Αποκάλυψη για τον θάνατο του Tupac: Η μητέρα του τον βοήθησε να φύγει από τη ζωή

Ο Σουτζ Νάιτ ήταν κάποτε CEO της Death Row Records, αλλά αυτός ο τίτλος δεν του ανήκει πλέον. Σήμερα, βρίσκεται στο σωφρονιστικό ίδρυμα Richard J. Donovan της Καλιφόρνια, για πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου με εγκατάλειψη.

Στα 60 του, μετράει πολλές στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες - μία εξ αυτών είναι και η δολοφονία του Tupac και το πώς η μητέρα του αδικοχαμένου ράπερ, Αφένι Σακούρ, βοήθησε τον γιο της να πεθάνει εκείνο το μοιραίο βράδυ του 1996.

Μιλώντας στο περιοδικό People, ο Σουτζ Νάιτ μοιράστηκε λεπτομέρειες από τα όσα έζησε πριν και μετά τους πυροβολισμούς στος Λας Βέγκας, όταν ο ίδιος και ο Tupac βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, σταματημένοι σε ένα φανάρι. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο κοντικό Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο, όπου διαπιστώθηκε πως οι τραυματισμοί του ράπερ ήταν πολύ σοβαροί.

Υπήρχε η ελπίδα όμως ότι θα τα κατάφερνε. Οι γιατροί πραγματοποίησαν δύο επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης ενός πνεύμονα.

