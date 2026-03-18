Αποκάλυψη Λασκαράκη για τα λεφτά που της πρότειναν μετά την Πολυκατοικία: «Ήταν εξευτελιστικά»

Η δημοτικότητα της σειράς «Η Πολυκατοικία» ήταν μεγάλη αλλά συνέπεσε με την οικονομική κρίση που έριξε την τηλεόραση σε πενία. Οι δουλειές κόβοντας η μία μετά την άλλη και οι μισθοί έπεσαν τότε στα τάρταρα. Η Βάσω Λασκαράκη περιέγραψε στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» πως όταν της έγινε η πρόταση για τα «Κλεμμένα Όνειρα» τα χρήματα που της πρότειναν για το καθημερινό σίριαλ ήταν «εξευτελιστικά», ειδικά μετά την επιτυχία της «Πολυκατοικίας».

«Μια δουλειά που ίσως ξεχωρίζω, όχι γιατί την ξεχωρίζω επαγγελματικά αλλά ως απόφαση, ήταν τα "Κλεμμένα Όνειρα". Τότε λόγο της μεγάλης κρίσης ήταν η μοναδική δουλειά που θα γινόταν στην τηλεόραση. Μετά την Πολυκατοικία μου έγινε η πρόταση να πάω εκεί. Τα λεφτά που άκουσα ήταν εξευτελιστικά.

Γιατί ήξερα τι παίρνουν στα καθημερινά και λέω, “πλάκα μου κάνουν”, θα πάω κάθε μέρα, θα δουλεύω 10-15 ώρες και θα παίρνω αυτά τα λεφτά; Εγώ περίμενα ότι σε αυτά θα πάρω λεφτά, ειδικά μετά την "Πολυκατοικία". Και επειδή είχα ακούσει κάτι τρελά πράγματα, έλεγα “κάτι καλύτερο¨.

Διαβάστε ακόμα: Βάσω Λασκαράκη: «Οι γονείς μου καθάριζαν πολυκατοικίες, υπήρχε ημερομηνία λήξεως»

Δεν ήμουν πολύ διεκδικητικός άνθρωπος. Προσπαθούσα πάντα να μη φαίνομαι και αχάριστη, και πάντα ζυγίζεις και το τι έχεις να κερδίσεις από μια δουλειά. Εκεί, δεν ήταν ότι δεν ήθελα να το κάνω, απλά σοκαρίστηκα» είπε η Βάσω Λασκαράκη περιγράφοντας ότι ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη καθώς λόγω της κρίσης πολλές τηλεοπτικές δουλειές δεν είχαν καν ολοκληρωθεί.

«Στην αρχή είχα πει όχι. Μετά το σκέφτηκα, σκεφτόμουν αν είμαι σίγουρη ότι θέλω να πω όχι. Ήταν η μοναδική δουλειά που θα παιζόταν στην τηλεόραση και θα ήμουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ίσως εκεί ήταν η απόφαση. Αν δεν έπαιρνα εκεί το σωστή απόφαση να μείνω, δεν ξέρω μετά τι θα γινόταν».